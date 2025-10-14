Погода
При побеге ликвидирован подозреваемый в двойном убийстве в Ак-Ордо

Ранее, сотрудниками МВД КР в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан И.С., 2006 года рождения, подозреваемый в совершении двойного убийства в жилмассиве Ак-Ордо.

По данным ведомства, сегодня, 14 октября текущего года при проведении дальнейших следственных действий на территории Кеминского района Чуйской области подозреваемый совершил побег. Сотрудники милиции, действуя в соответствии с требованиями законодательства и руководствуясь статьями 45, 46 Закона "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики", применили табельное оружие. В результате полученного ранения И.С. скончался.

По данному факту проводится служебная проверка.


побег, убийство, Кеминский район, МВД
