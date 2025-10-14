Погода
Кыргызстан (U-17) уступил Индии в отборе Кубка Азии

В Бишкеке стартовал отборочный турнир Кубка Азии по футболу среди девушек до 17 лет. Соревнования проходят с 13 по 19 октября на стадионе имени Долена Омурзакова.

В первом матче турнира сборная Кыргызстана (U-17) под руководством испанского специалиста Антонио Месы уступила команде Индии со счётом 1:2. Единственный гол за кыргызстанок на 34-й минуте забила Акмарал Саякбаева.

Сборная Кыргызстана попала в группу "G" вместе с командами Индии и Узбекистана. Следующий матч кыргызстанки проведут 15 октября против сборной Узбекистан.

Победители групп по итогам отборочного этапа выйдут в финальную стадию Кубка Азии (U-17), которая состоится в 2026 году в Китае.


