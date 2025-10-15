Погода
Кирилл Капризов продлил голевую серию до трёх матчей в НХЛ

- Самуэль Деди Ирие
Российский нападающий Кирилл Капризов продолжает впечатляюще стартовать в новом сезоне НХЛ. В матче регулярного чемпионата между "Миннесотой Уайлд" и Лос-Анджелес Кингз"*в Сент-Поле Капризов забросил одну из шайб, продлив свою голевую серию до трёх матчей.

Ранее в двух играх нового сезона Капризов уже отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что 30 сентября Капризов подписал с "Миннесотой" новый восьмилетний контракт на $136 млн, став самым высокооплачиваемым игроком НХЛ с кэпхитом $17 млн.


Теги:
США, хоккей
