Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

КПЛ-2025: "Дордой" одержал волевую победу над "Алгой"

252  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В заключительном матче 22-го тура Премьер-лиги Кыргызстана столичный "Дордой" обыграл "Алгу" со счётом 3:1.

Первый гол забил Эрнист Батырканов на 40-й минуте после точного паса Алексея Лобова. "Алга" быстро сравняла счёт усилиями Владислава Хомутова (43-я минута). Во втором тайме судьбу матча решили голы Владимира Заименко (85) и Алексея Лобова с прямого штрафного (90).

После этой победы "Дордой" набрал 47 очков, оставаясь в пятёрке лидеров чемпионата. "Алга" расположилась на 10-м месте с 22 очками.

Лидируют в таблице "Мурас Юнайтед" и "Абдыш-Ата" - по 50 очков, далее идут "Барс" (49) и "Алай" (42).

Лучший игрок матча: Алексей Лобов ("Дордой").


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451495
Теги:
Алга, футбол, Дордой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  