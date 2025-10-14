КПЛ-2025: "Дордой" одержал волевую победу над "Алгой"

В заключительном матче 22-го тура Премьер-лиги Кыргызстана столичный "Дордой" обыграл "Алгу" со счётом 3:1.

Первый гол забил Эрнист Батырканов на 40-й минуте после точного паса Алексея Лобова. "Алга" быстро сравняла счёт усилиями Владислава Хомутова (43-я минута). Во втором тайме судьбу матча решили голы Владимира Заименко (85) и Алексея Лобова с прямого штрафного (90).

После этой победы "Дордой" набрал 47 очков, оставаясь в пятёрке лидеров чемпионата. "Алга" расположилась на 10-м месте с 22 очками.

Лидируют в таблице "Мурас Юнайтед" и "Абдыш-Ата" - по 50 очков, далее идут "Барс" (49) и "Алай" (42).

Лучший игрок матча: Алексей Лобов ("Дордой").