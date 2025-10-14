Погода
Лионель Месси побил рекорд MLS

Полузащитник сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд Североамериканской Главной лиги футбола (MLS).

В матче регулярного чемпионата против "Атланты Юнайтед", завершившемся победой "Интер Майами" со счётом 4:0, Месси забил два гола. Это уже девятый матч сезона, в котором аргентинец оформил дубль, превзойдя предыдущий рекорд MLS, где никто не проводил более восьми таких игр за сезон.

Ранее Месси заявлял, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время:

"Я не хочу, чтобы всё это когда-то закончилось, но понимаю, что момент приближается. До тех пор буду идти шаг за шагом, проживать день за днём".


футбол, Аргентина
