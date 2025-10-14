В Ыссык-Атинском районе задержан мужчина за сбыт наркотиков

В Чуйской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили в ГУВД региона, в ходе оперативных мероприятий установлено, что житель Ыссык-Атинского района по имени С.А., 1965 года рождения, наладил устойчивый канал поступления гашиша и марихуаны для последующего сбыта.

В результате обыска в его доме сотрудники милиции обнаружили и изъяли пакет с веществом растительного происхождения тёмно-зелёного цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество - смола каннабиса (гашиш) весом 158,03 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР. Задержанный водворён в ИВС. Решением суда подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается.