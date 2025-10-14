В Бишкеке пресечена деятельность ОПГ, проводившей незаконную лотерею

ГКНБ пресёк деятельность группы лиц, организовавших незаконную лотерею "Ош сила". По данным ведомства, лотерея проводилась без разрешительных документов и в нарушение Закона КР "О лотереях".

Следствие установило, что организаторы вступили в преступный сговор и проводили фиктивные розыгрыши с целью завладения деньгами участников. Для привлечения граждан они обещали дорогостоящие призы - автомобили, квартиры и земельные участки. Однако победителями становились подставные лица, а все призы оставались у организаторов.

Во время обысков в офисе "Ош сила" сотрудники ГКНБ обнаружили и изъяли принтер для печати билетов, лотерейный барабан, автомобили, использовавшиеся как призы, а также документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 209 УК КР. Организаторы лотереи К.у.К. и Б.М.А. задержаны и водворены в СИЗО №21. Следственные мероприятия продолжаются.

ГКНБ напоминает, что в Кыргызстане проводить профессиональные лотереи имеет право только Государственное предприятие "Государственная лотерейная компания". Ведомство призывает граждан не участвовать в незаконных лотереях и не приобретать их билеты.