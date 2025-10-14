Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

В Бишкеке пресечена деятельность ОПГ, проводившей незаконную лотерею

200  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ пресёк деятельность группы лиц, организовавших незаконную лотерею "Ош сила". По данным ведомства, лотерея проводилась без разрешительных документов и в нарушение Закона КР "О лотереях".

Следствие установило, что организаторы вступили в преступный сговор и проводили фиктивные розыгрыши с целью завладения деньгами участников. Для привлечения граждан они обещали дорогостоящие призы - автомобили, квартиры и земельные участки. Однако победителями становились подставные лица, а все призы оставались у организаторов.

Во время обысков в офисе "Ош сила" сотрудники ГКНБ обнаружили и изъяли принтер для печати билетов, лотерейный барабан, автомобили, использовавшиеся как призы, а также документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 209 УК КР. Организаторы лотереи К.у.К. и Б.М.А. задержаны и водворены в СИЗО №21. Следственные мероприятия продолжаются.

ГКНБ напоминает, что в Кыргызстане проводить профессиональные лотереи имеет право только Государственное предприятие "Государственная лотерейная компания". Ведомство призывает граждан не участвовать в незаконных лотереях и не приобретать их билеты.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451502
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, лотерея, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  