Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

В Кара-Балте водитель грузовика совершил смертельный наезд на детей

188  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кара-Балте водитель грузового автомобиля насмерть сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, оба ребёнка скончались на месте.

Инцидент произошёл около 18:30 на улице Чапаева. За рулём грузовика находился 69-летний гражданин Г.М., который двигался с севера на юг и совершил наезд на детей 2017 и 2018 годов рождения.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса КР "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств".

Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451503
Теги:
ДТП, задержание, несовершеннолетние, погибшие, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  