В Кара-Балте водитель грузовика совершил смертельный наезд на детей

В Кара-Балте водитель грузового автомобиля насмерть сбил двух несовершеннолетних пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, оба ребёнка скончались на месте.

Инцидент произошёл около 18:30 на улице Чапаева. За рулём грузовика находился 69-летний гражданин Г.М., который двигался с севера на юг и совершил наезд на детей 2017 и 2018 годов рождения.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса КР "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств".

Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы, следствие продолжается.