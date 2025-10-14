Погода
В Баткене прошли соревнования "Манас оюндары" по национальным видам спорта

- Самуэль Деди Ирие
На центральном стадионе города Баткен прошли соревнования "Манас оюндары", включающие национальные виды спорта: айкур, кыргызская борьба, ордо, салбуурун и тогуз-коргоол.

В турнире приняли участие спортсмены из 7 областей и 2 городов Кыргызстана.

На церемонии открытия присутствовали заместитель директора Госагентства спорта Улан Кыдырбаев, начальник аппарата полномочного представителя Президента в Баткенской области Алтынбек Сейитказиев, вице-мэр Баткена Акылбек Орозов, исполняющий обязанности директора Дирекции по национальным видам спорта Улукбек Омурбеков**а также спортсмены и жители города.


URL: https://www.vb.kg/451504
Теги:
Баткенская область, спорт, Кыргызстан
