Адилет Джанузаков назначен генеральным директором Фонда туризма

43  0
- Светлана Лаптева
В соответствии с решением единственного акционера открытого акционерного общества "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике" Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики, на должность генерального директора Фонда поддержки развития туризма назначен Адилет Канатович Джанузаков.

Адилет Джанузаков родился 4 июля 1986 года в Бишкеке. Образование получил в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации, где в 2009 году с отличием окончил юридический факультет.

Трудовая деятельность:

1. 03.2024 - 03.2025 Должность: Председатель Службы охраны и конвоирования

Организация: Министерство юстиции Кыргызской Республики

2. 04.2023 - 03.2024 Должность: Заместитель председателя – начальник Департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу.

Организация: Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики

3. 10.2021 - 01.2023 Должность: Директор Ситуационного центра

Организация: Администрация Президента Кыргызской Республики

4. 05.2021 - 10.2021 Должность: Заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций

Организация: Администрация Президента Кыргызской Республики

5. 10.2020 - 05.2021 Должность: Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций

Организация: Аппарат Правительства Кыргызской Республики

6. 08.2020 - 10.2020 Должность: Исполняющий должностные полномочия заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя Руководителя Аппарата Правительства

Организация: Аппарат Правительства Кыргызской Республики

7. 01.2018 - 08.2020 Должность: Заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций

Организация: Аппарат Правительства Кыргызской Республики

8. 03.2013 - 01.2018 Должность: Инспектор отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций

Организация: Аппарат Правительства Кыргызской Республики

9. 04.2012 - 03.2013 Должность: Прикомандированный в отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций с оставлением в системе Министерства обороны

Организация: Аппарат Правительства Кыргызской Республики

10. 03.2011 - 04.2012 Должность: Старший офицер отдела управления правового обеспечения

Организация: Министерство обороны Кыргызской Республики

11. 10.2010 - 03.2011 Должность: Офицер отдела управления правового обеспечения

Организация: Министерство обороны Кыргызской Республики

12. 07.2009 - 10.2010 Должность: Помощник командира по правовой работе - юрисконсульт

Организация: В/ч 52806 Министерства обороны, г. Токмок

13. 09.2004 - 06.2009 Должность: Курсант

Организация: Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва

Адилет Джанузаков также имеет значительный опыт работы в области обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций. Имеет многочисленные награды, включая благодарности Премьер-министра КР и Почетные грамоты от Правительства КР. Он также был награжден медалью ОДКБ "За укрепление коллективной безопасности" в 2022 году.


URL: https://www.vb.kg/451507
Теги:
назначение, туризм, Кыргызстан
