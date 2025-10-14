Погода
Военные Кыргызстана прибыли в Самарканд для участия в учениях "Союз -2025"

169  0
- Светлана Лаптева
Военнослужащие воинской части 12545 Юго-Западного оперативного командования Вооруженных Сил КР прибыли в Каттакурганский учебный центр Самаркандской области Республики Узбекистан для участия в учениях "Союз-2025". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

В учениях примут участие Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Азербайджан


URL: https://www.vb.kg/451510
Теги:
Узбекистан, учения, Кыргызстан
