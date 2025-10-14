Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

Задержан начальник Жайылского филиала ГУ "Кадастр"

185  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР выявил и пресёк коррупционную схему в филиале ГУ "Кадастр" Жайылского района, в рамках которой должностные лица незаконно выводили земельные участки в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что сотрудники филиала действовали в сговоре, используя поддельные первичные документы для оформления государственных актов на частную собственность без законных оснований.

В ходе обысков на территории филиала и по месту проживания должностных лиц изъяты печатные машинки, бланки государственного образца старого типа, печать ГАЗР 2004 года, а также новые и неоформленные государственные акты на право частной собственности.

Кроме того, выявлены факты незаконной выдачи государственных актов путем подделки первичных документов и последующего внесения данных в реестр ГУ "Кадастр".

В рамках уголовного дела задержан начальник Жайылского филиала ГУ "Кадастр" И.Р.Р., который водворён в СИЗО. Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451512
Теги:
ГКНБ, Жайылский район, задержание
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  