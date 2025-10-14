ГКНБ КР выявил и пресёк коррупционную схему в филиале ГУ "Кадастр" Жайылского района, в рамках которой должностные лица незаконно выводили земельные участки в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что сотрудники филиала действовали в сговоре, используя поддельные первичные документы для оформления государственных актов на частную собственность без законных оснований.

В ходе обысков на территории филиала и по месту проживания должностных лиц изъяты печатные машинки, бланки государственного образца старого типа, печать ГАЗР 2004 года, а также новые и неоформленные государственные акты на право частной собственности.

Кроме того, выявлены факты незаконной выдачи государственных актов путем подделки первичных документов и последующего внесения данных в реестр ГУ "Кадастр".

В рамках уголовного дела задержан начальник Жайылского филиала ГУ "Кадастр" И.Р.Р., который водворён в СИЗО. Следственные действия продолжаются.