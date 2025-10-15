В Джалал-Абадской области стартовал караван безопасной миграции

Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики при поддержке Международного центра по развитию миграционной политики (ICMPD) сообщает о проведении серии мероприятий в рамках Каравана безопасной миграции по Джалал-Абадской области.

По другим областям следите за новостями на официальной странице Центра в Instagram-info.migrant.kg.

В мероприятиях примут участие частные агентства занятости, которые представят вакансии в различных сферах: обслуживание, транспорт, торговля, образование, здравоохранение и другие.

Участники смогут получить: