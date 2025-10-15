В Кыргызстане активно ведётся осенний влагозарядковый полив

Структурными подразделениями Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности запланировано орошение 220 тыс. га земель по республике в осенний период. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

По данным на 14 октября орошено 87,3 га земель.

Влагозарядковый полив - это метод, при котором растения получают большое количество воды в начале вегетационного периода, что способствует улучшению их роста и развития.

Такой полив помогает создать оптимальные условия для роста корневой системы, особенно в периоды засухи или недостатка осадков. Он позкволяет эффективно снабдить растения влагой, что повышает их устойчивость к стрессам, снижает потребность в частых поливах и способствует улучшению структуры почвы. Влагозарядковый полив особенно полезен для овощных культур, фруктовых деревьев и многолетников.