Материнская смертность: основную группу в КР составляют многодетные мамы

В 2025 году большинство случаев материнской смертности пришлось на женщин, у которых было 3-4 родов, сообщила начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраева в эфире радио НТРК.

По ее словам, роженицы не соблюдают безопасный интервал между родами.

- Женщина может родить в начале года, а затем снова в конце. Ее организм не успевает восстановиться, и уровень гемоглобина остается низким, что и может стать причиной материнской смертности. Существует клинический протокол, по которому акушер гинеколог ведет беременность, но многое зависит от самой женщины, - рассказала она

Нургуль Ибраева пояснила, что женщины должны постоянно находится под наблюдением врачей.


