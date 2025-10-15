Погода
От Фрунзе до БРИКС: Михаил Петров о новой финансовой архитектуре и месте ЦА

На фоне растущей активности Китая, Евросоюза и США в Центральной Азии Россия стремится укрепить диалог с соседями. 9 октября 2025 года в Душанбе прошёл второй саммит "Россия – Центральная Азия", где президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудили развитие региональной кооперации, торгово-экономические связи и новые маршруты поставок. По мнению ряда зарубежных экспертов, встреча стала попыткой Москвы укрепить своё историческое и геополитическое присутствие в регионе.

О ключевых вызовах мировой экономики, будущем евразийской интеграции и месте Кыргызстана в БРИКС корреспонденту VB.KG рассказал президент Товарно-сырьевой биржи Евразийского Союза, эксперт Национального института стратегических исследований при Аппарате президента КР Михаил Петров.

Как вы оцениваете значение саммита "Россия – Центральная Азия" на фоне активизации других игроков - Китая, ЕС и США? Можно ли говорить о "контрнаступлении" Москвы?

То, что происходит сейчас, нужно рассматривать глубже - с пониманием причин. Мы стоим на пороге, а точнее, уже в процессе грандиозного мирового финансово-экономического кризиса.

Невозможно бесконечно штамповать деньги и делать вид, что это норма. Такое уже было - ещё во времена Римской империи, когда золото в монетах заменяли медью. Но теперь процесс приобрёл астрономический масштаб: около 60 триллионов долларов было напечатано из воздуха и выпущено в обращение. Последствия этого мир будет ощущать ещё десятилетиями.

Встречи лидеров стран говорят о понимании масштабности надвигающихся проблем. Необходимо создавать альтернативную систему, пока старая не рухнула. Именно поэтому активизируются ШОС, БРИКС и формируются новые валютные контуры. Это не контрнаступление России, а естественный ответ на мировой финансовый кризис - попытка выстроить новый порядок, где регионы смогут развиваться без диктата доллара и евро.

Сегодня западная валюта - это уже дым, который рассеивается:

"Это уже практически ясный, абсолютный дым, который в ближайшее время донесёт ветер перемен, этого дыма больше не будет. Эти валюты не просто обречены - они самоуничтожились".

Главное - не отдать свои реальные активы в обмен на бумажные фантики, которые ничего не стоят.

Какие реальные инструменты Россия может предложить странам региона для сохранения экономического партнёрства, если Китай и Евросоюз уже вкладывают миллиарды долларов в инфраструктуру и логистику, минуя РФ?

Если вернуться к первому пункту, то ответ очевиден - инфраструктура и вложения в инфраструктуру.

Это единственный способ, чтобы деньги имели реальное содержание и эквивалент. Экономика должна развиваться, и только тогда эмиссия оправдана. Деньги создаются - из них строятся дороги, заводы, предприятия, а значит, растут национальные активы.

Так поднимался Советский Союз после войны - рост ВВП более чем на 30%. Так же поступил и Китай, хоть и в рамках капиталистической модели, но со стабильными показателями в 9–16%. Всё просто: деньги должны быть связаны с производством и активами, а не с воздухом.

Некоторые говорят, что Китай вкладывает больше, чем Евросоюз - и это правда. Но это не плохо, потому что Китай и Россия находятся по одну сторону баррикад.

Для нас, стран Центральной Азии, такие "мосты" - это здоровая среда соседства.

"Мы уже пережили 90-е - перевороты, смуту, всё то, что нам приносили с Запада. Такие соседи никому не нужны. Нам нужно сохранять свой иммунитет - не принимать токсичные кредиты, не втягиваться в схемы с "надувными" деньгами. Надо быть крайне внимательными и осознавать последствия любого решения, особенно тех, что могут затронуть национальную безопасность".

Способен ли нынешний формат "Россия – Центральная Азия" укрепить позиции ЕАЭС и ОДКБ, особенно с учётом внеблоковости Туркменистана и Узбекистана? Или мы видим зарождение новой, параллельной платформы сотрудничества?

Все необходимые механизмы у нас уже есть: ЕАЭС, ШОС, БРИКС. Не нужно создавать ничего нового. Все эти прозападные "плюс-плюс-плюс" программы нацелены на одно - объединить нас под их контролем, а потом разделять и властвовать.

Посмотрите в историю. С XIX века и по сей день британские офицеры появлялись здесь под видом "советников". Даже Киплинг, автор "Книги джунглей", был офицером Генерального штаба Великобритании.

Он писал сказки о своих подопечных, о шакалах и шерханах, но занимался самой настоящей подрывной деятельностью.

Подполье и басмаческое движение в Центральной Азии были вовсе не стихийными. Их создавали, финансировали и направляли британские спецслужбы. Всё это - тщательно разработанная операция Запада, направленная на то, чтобы ослабить и расшатать регион изнутри.

С этим явлением и боролся Михаил Фрунзе. Он был решительным, опытным человеком, хоть и прожил недолго, но успел сделать главное - почистил всё пространство, навёл порядок. А потом его и убрали - те же самые британские спецслужбы, которым он мешал.

Сегодня история повторяется. Сейчас идёт практически тот же процесс. Только Фрунзе пока нет на горизонте? Есть. У нас есть свой Фрунзе, и слава Богу, не меньшего масштаба. Мы же прекрасно понимаем, о ком речь. За последние три года наших коррупционеров, криминальных элементов - кто почистил? Заместитель председателя Кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Человек, который взял на себя эту миссию и каждый день идёт по лезвию ножа. Надо его беречь. Вычистить систему другими способами невозможно. Он сегодня делает то же самое, что когда-то делал Фрунзе - чистит Авгиевы конюшни.

Я общаюсь с казахстанскими коллегами - они нам завидуют. Говорят: нам бы такого человека. Чтобы и у нас так навели порядок".

Почему Кыргызстан до сих пор не вступил в БРИКС?

Это вопрос не сложности, а осознания.

БРИКС - основа будущей финансовой системы мира, именно нашего, азиатского. Если мы не примем решение сейчас, мы просто потеряем время. Всё равно будем там, но позже.

Сегодня этот процесс замедлен из-за недооценки влияния БРИКС. Финансовая система требует внешних операторов. Первая - это биржевая и оценочная система. В ЕАЭС уже принят акт об объединении биржевых площадок. Следующий шаг - объединение валютного пространства. А уровень БРИКС - это уже клиринговая архитектура, где деньги обеспечены активами, а не воздухом". Мы просто опаздываем. Нам нужно успеть в этот вагон, пока поезд не ушёл.

Итог: Россия и Центральная Азия проходят точку мирового перелома.

Саммит в Душанбе - это не контрнаступление, а попытка создать зону устойчивости, где экономика опирается на реальные активы, а политика - на ответственность и порядок.

"Время бумажных денег и бумажных обещаний заканчивается. Начинается век, где золото, ресурсы, интеллект и дисциплина снова станут мерой ценности".

Беседовала София Березовская


Теги:
Центральная Азия, Кыргызстан
НАЗАД  