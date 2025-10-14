Этническим кыргызам на Малом и Большом Памире оказана ветеринарная помощь

В составе делегации, сформированной Кабинетом Министров, два сотрудника Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов доставили гуманитарную помощь в районы Малого и Большого Памира Исламской Республики Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В ходе поездки помощь была полностью распределена, проведён учёт и ветеринарный осмотр сельскохозяйственных животных местных жителей. По итогам осмотра выявлено:

верблюды – 10 голов,

лошади – 40 голов,

крупный рогатый скот (яки) – 367 голов,

мелкий рогатый скот (овцы, козы) – 840 голов.

Также были проведены разъяснительные работы и обучающие тренинги по профилактике инфекционных, паразитарных и зоонозных заболеваний, а также по правильному применению ветеринарных препаратов. Всего в мероприятиях приняли участие 418 человек, из них с 290 проведены индивидуальные беседы.

Состав доставленной ветеринарной помощи:

Альбендазол – на 6 600 голов крупного рогатого скота или 36 000 голов мелкого,

Топзантел – на 6 000 голов крупного или 50 000 мелкого рогатого скота,

Окситетрациклин-200 – для лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, на 1 000 голов крупного или 3 300 мелкого рогатого скота,

Help Spray и АСД-3 – для обработки открытых ран, в достаточном объёме.

Основной целью работы является поддержка сельского хозяйства кыргызских общин Памира, профилактика инфекционных заболеваний и обеспечение доступности ветеринарных услуг.