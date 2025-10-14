Аскар Акаев: Человечество приближается к эпохе сингулярности

11 октября на территории Фундаментальной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля "Наука 0+" состоялась лекция доктора физико-математических наук, академика Аскара Акаева. Его выступление было посвящено одной из самых волнующих тем современности - влиянию сингулярности на существование человечества.

По мнению Аскара Акаева, в основе глобального развития лежат три движущие силы: демографическая, технологическая и информационная сингулярности. Именно они сегодня определяют судьбу цивилизации, открывая перед человечеством как уникальные возможности, так и опасные вызовы.

Ученый напомнил, что в первые тысячелетия человеческая численность росла медленно, но в XIX–XX веках произошел настоящий демографический взрыв. Рост населения принес не только больше талантов и идей, но и усилил нагрузку на природу, вызвал масштабное загрязнение, изменение климата и учащение природных катастроф.

"Ученые П. Мор и Л. Амиот собрали все известные демографические данные, начиная с Рождества Христова, и математически описали их рост. Физик К. фон Ферстер вычислил, что "точка сингулярности" - момент, когда численность человечества теоретически станет бесконечной, - должна была наступить 13 ноября 2026 года. Однако уже в 1960-х годах темпы прироста населения начали резко снижаться", - сказал в своей лекции Аскар Акаев.

Особое внимание Акаев уделил технологической сингулярности, связанной с развитием искусственного интеллекта (ИИ). По словам ученого, ИИ может стать как величайшим помощником, так и источником новых угроз:

"Илон Маск прогнозирует, что уже к 2030 году искусственный интеллект превзойдет человеческий. В этом случае человек сможет сосредоточиться на творчестве и науке, переложив рутину на машины. Но если зависимость от технологий усилится, человечество рискует утратить самостоятельность, критическое мышление и способность к анализу.

Один из пионеров ИИ, лауреат Нобелевской премии 2024 года Дж. Хинтон, предупреждает о необходимости строгого контроля над технологиями. По его мнению, только при сохранении человеческого надзора искусственный интеллект может служить во благо".

Третья сила, определяющая будущее, - информационная сингулярность. Акаев отметил, что именно информация становится главным фактором эволюции. До недавнего времени самым "производительным" видом оставался человек, но теперь у него появился конкурент - искусственный интеллект и интеллектуальные машины.

ИИ уже способен выполнять многие функции человека от анализа данных до творчества. Это, с одной стороны, повышает эффективность, а с другой, грозит сокращением рабочих мест и даже снижением численности населения.

По оценке Акаева, в период с 2027 по 2029 годы мир одновременно столкнется с тремя сингулярностями - демографической, технологической и макроэволюционной. Все они совпадут с моментом появления искусственного интеллекта человеческого уровня.

"Можно сказать, что человечество вступает в подлинную эпоху сингулярности. От того, как человек выстроит отношения с искусственным интеллектом, будет зависеть будущее всей цивилизации", - подчеркнул Акаев.