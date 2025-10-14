Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

Аскар Акаев: Человечество приближается к эпохе сингулярности

275  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11 октября на территории Фундаментальной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках Всероссийского фестиваля "Наука 0+" состоялась лекция доктора физико-математических наук, академика Аскара Акаева. Его выступление было посвящено одной из самых волнующих тем современности - влиянию сингулярности на существование человечества.

По мнению Аскара Акаева, в основе глобального развития лежат три движущие силы: демографическая, технологическая и информационная сингулярности. Именно они сегодня определяют судьбу цивилизации, открывая перед человечеством как уникальные возможности, так и опасные вызовы.

Ученый напомнил, что в первые тысячелетия человеческая численность росла медленно, но в XIX–XX веках произошел настоящий демографический взрыв. Рост населения принес не только больше талантов и идей, но и усилил нагрузку на природу, вызвал масштабное загрязнение, изменение климата и учащение природных катастроф.

"Ученые П. Мор и Л. Амиот собрали все известные демографические данные, начиная с Рождества Христова, и математически описали их рост. Физик К. фон Ферстер вычислил, что "точка сингулярности" - момент, когда численность человечества теоретически станет бесконечной, - должна была наступить 13 ноября 2026 года. Однако уже в 1960-х годах темпы прироста населения начали резко снижаться", - сказал в своей лекции Аскар Акаев.

Особое внимание Акаев уделил технологической сингулярности, связанной с развитием искусственного интеллекта (ИИ). По словам ученого, ИИ может стать как величайшим помощником, так и источником новых угроз:

"Илон Маск прогнозирует, что уже к 2030 году искусственный интеллект превзойдет человеческий. В этом случае человек сможет сосредоточиться на творчестве и науке, переложив рутину на машины. Но если зависимость от технологий усилится, человечество рискует утратить самостоятельность, критическое мышление и способность к анализу.

Один из пионеров ИИ, лауреат Нобелевской премии 2024 года Дж. Хинтон, предупреждает о необходимости строгого контроля над технологиями. По его мнению, только при сохранении человеческого надзора искусственный интеллект может служить во благо".

Третья сила, определяющая будущее, - информационная сингулярность. Акаев отметил, что именно информация становится главным фактором эволюции. До недавнего времени самым "производительным" видом оставался человек, но теперь у него появился конкурент - искусственный интеллект и интеллектуальные машины.

ИИ уже способен выполнять многие функции человека от анализа данных до творчества. Это, с одной стороны, повышает эффективность, а с другой, грозит сокращением рабочих мест и даже снижением численности населения.

По оценке Акаева, в период с 2027 по 2029 годы мир одновременно столкнется с тремя сингулярностями - демографической, технологической и макроэволюционной. Все они совпадут с моментом появления искусственного интеллекта человеческого уровня.

"Можно сказать, что человечество вступает в подлинную эпоху сингулярности. От того, как человек выстроит отношения с искусственным интеллектом, будет зависеть будущее всей цивилизации", - подчеркнул Акаев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451533
Теги:
вуз, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  