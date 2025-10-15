Аскар Акаев: Три угрозы, способные изменить судьбу человечества

Мир вступает в эпоху, когда привычные механизмы развития перестают работать. Об этом говорил академик Аскар Акаев во время лекции в МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках фестиваля "Наука 0+". По его словам, человечество сталкивается с тремя глобальными вызовами, от ответа на которые зависит само его существование: экологическая катастрофа, военное столкновение цивилизаций и деградация человеческой культуры.

Первой и самой очевидной угрозой Акаев назвал экологическую катастрофу. За последние десятилетия последствия климатических изменений стали очевидны для всех - от разрушительных ураганов и наводнений до засух и таяния ледников.

По мнению ученого, человечество подошло к опасной черте. "Загрязнение биосферы достигло такого уровня, что дальнейшее бездействие может привести к необратимым процессам. Мы уже живем в эпоху техногенного давления, которое природа больше не успевает компенсировать", - отметил Акаев.

Он напомнил, что двойное принятие Целей устойчивого развития (ЦУР-17) и Парижского климатического соглашения стало попыткой мирового сообщества найти баланс между экономическим ростом и экологической безопасностью. Однако выполнение этих обязательств оказалось крайне сложной задачей и поэтому сроки уже продлены до 2050 года.

Вторая угроза, по мнению Акаева, возможность глобального конфликта, который может перерасти в ядерное противостояние. Мир по-прежнему живет под тенью оружия массового уничтожения, а технологические достижения лишь повышают риск фатальных ошибок.

"Сегодня достаточно одного локального конфликта, чтобы запустить цепную реакцию. Мир нуждается в новом формате безопасности, который исключает сценарий столкновения по хантингтоновскому типу", - подчеркнул Акаев.

Он предложил рассматривать XXI век как время для построения "Ялтинского мира нового поколения" - устойчивого многополярного устройства, где цивилизации взаимодействуют не на основе соперничества, а через конструктивное партнерство.

Третья и самая незаметная угроза - постепенная деградация человеческой цивилизации. Акаев отметил, что с конца XX века мир переживает глубокий цивилизационный кризис: падает уровень образования, ослабевают духовные ценности, а культура потребления вытесняет культуру созидания.

"Мы наблюдаем не просто экономический или политический кризис, речь идет о кризисе смыслов. Человечество, увлеченное технологиями, теряет внутренние ориентиры и способность различать добро и зло", - сказал ученый.

По его мнению, эта тенденция тесно связана с технологической зависимостью: чем выше уровень цифровизации, тем сильнее ощущается разрыв между интеллектом машин и духовным развитием человека.

Акаев убежден, что выход из глобального кризиса возможен только при осознании общей ответственности за судьбу планеты. "Нельзя решать экологические, военные и культурные проблемы по отдельности. Они взаимосвязаны и требуют системного подхода. Лишь создав справедливый, ноосферно-гуманистический порядок, человечество сможет выйти из тупика", - подчеркнул он.

По мнению ученого, будущее мира зависит не только от технологического прогресса, но прежде всего от морального выбора.

"Цивилизация не погибнет от недостатка знаний. Она может исчезнуть от недостатка мудрости", - подытожил Аскар Акаев.