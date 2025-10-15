Погода
Скандал вокруг "Кыргызалтына": спор о подписи и невыплаченная зарплата

- Бакыт Басарбек
Экс-заместитель председателя правления ОАО "Кыргызалтын" Сагынбек Абдрахманов обратился к общественности с заявлением о нарушении своих прав в ходе судебного процесса, который рассматривался в Бишкекском городском суде.

По его словам, он подал иск к "Кыргызалтыну" о взыскании компенсации за задержку выдачи трудовой книжки сроком на девять лет. Кроме того, как утверждает Абдрахманов, в его трудовой книжке отсутствует запись об увольнении, что, по его мнению, свидетельствует о продолжающихся трудовых отношениях. Исходя из этого, он требует, чтобы компания выплатила ему начисленные, но не выплаченные заработные платы за девятилетний период.

Однако разбирательство в суде, по утверждению Абдрахманова, проходило с явными нарушениями процессуальных норм, хотя прокуратура на его письмо выдала предписание выполнить требования истца.

По его словам, в материалах дела имеется документ, где указана его подпись о получении уведомления об увольнении, но, по его словам, подпись и написание фамилии в этом документе не принадлежат ему.

"Я подал ходатайство о назначении судебной почерковедческой экспертизы, но судья отказала в ее проведении. Причина отказа неизвестна, законных оснований нет. Сравните сами, это разные подписи, разные почерки, даже фамилия написана иначе. Это небо и земля. Почему суд отказывает в экспертизе, когда подделка очевидна даже не специалисту?", - подчеркнул бывший топ-менеджер.

Он считает, что отказ суда назначить экспертизу является прямым нарушением процессуальных прав и попыткой скрыть истину.

"Суд игнорирует очевидные доказательства. Истина скрывается от правосудия. Прошу вас, дорогие земляки, быть свидетелями этого беззакония. Только общественный контроль способен остановить произвол", - заявил Абдрахманов.

Экс-заместитель председателя правления ОАО "Кыргызалтын" намерен писать жалобы продолжать обращаться в соответствующие органы.


URL: https://www.vb.kg/451536
Теги:
Кыргызалтын, суд, Сагынбек Абдрахманов
