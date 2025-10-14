Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

АЭС - как альтернатива дефициту электроэнергии в Кыргызстане

54  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Недавно глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в Жамбылском районе Алматинской области будет построена третья атомная электростанция. В планах и строительство четвертой АЭС на базе малых модульных реакторов на побережье Каспийского моря.

Подобный интерес к мирному атому в РК неслучаен. Как и в Кыргызстане, у соседей в последние маловодные годы наметился существенный энергокризис. Пока в нашей республике пытаются латать дыры гидроэнергетикой, споря с соседями из-за воды и получая многомиллионные кредиты, в РК и в РУЗ делают ставку на атомную энергетику.

Режим маловодья и таяния ледников

Подобные здравые инициативы по усилению энергопотенциала Кыргызстана неоднократно высказывали и отечественные эксперты. Они отмечали, что надо взять на себя ответственность и самостоятельно кабмину принять решение о строительстве АЭС, либо провести референдум.

"Кыргызстан и Таджикистан находятся в верховьях рек. Но что будет, если ледники растают, а наши реки начнут мелеть? Тревожно даже это представить. В этом смысле мы отлично понимаем руководителей Казахстана и Узбекистана, которые приняли такое дальновидное решение, потому что они видят развитие атомной энергетики в перспективе развития своих стран", - подчеркивали они.

Согласно прогнозам климатологов, новое исследование Института науки и технологии Австрии (ISTA) показало, что даже самые устойчивые ледники, долгое время считавшиеся стабильными, в последние годы стремительно тают. Результаты свидетельствуют: критический рубеж был пройден в 2018 году, когда уменьшение снежного покрова и дефицит осадков начали необратимо изменять баланс массы ледника.

Преодоление "точки невозврата" означает переход в режим ускоренного таяния: лёд начинает компенсировать нехватку талой воды, но делает это за счёт собственного разрушения. Ситуация усугубляется тем, что в Центральной Азии наступил период маловодья, из-за этого снижается уровень водохранилищ, что ведет к снижению выработки электроэнергии. А значит, ставка на гидроэнергетику в ближайшие годы может оказаться несостоятельной. В пользу этого факта говорят и нынешние скудные объемы Токтогульского водохранилища. Как уже отметили в Минэнерго, его наполненность перед предстоящим ОЗП в разы ниже уровня прошлых лет. Как итог, государству не только придется пополнять зимой дефицит электроэнергии дорогостоящим импортом, но и значительно экономить на простых абонентах, вызывая резонное недовольство у населения.

Пока соседи строят, мы рассуждаем

Системный аналитик Бактыбек Саипбаев отмечал, что Кыргызстан находится в ситуации, как в басне Крылова "Лебедь, рак и щука". Когда в Монголии, Казахстане, Узбекистане решаются вопросы строительства АЭС, в КР нет никакой конкретики.

"Нашим братьям казахам и узбекам окончательно стало ясно, что без атомной генерации электроэнергии им не обойтись. Мы видим нарастающее с каждым годом маловодье, что связано с изменением мирового климата. И не важно, виноват ли в этом человек, или это тренды мировой климатологии, связанные с цикличностью более жарких периодов и периодов похолодания. На мой взгляд, пресловутый разговор о выбросах углеводородов и том, что климат изменяет человечество, это не более чем лукавство Запада, цель которого продавать их зеленые технологии. Нам же сейчас надо решить два важных вопроса – что делать с нехваткой воды и как обеспечить генерацию достаточного количества электроэнергии. Сейчас во всех республиках ЦА случаются сбои, и люди часами сидят без электроэнергии. Необходимо искать и дополнительные источники генерации", - подчеркивал Саипбаев.

Идеи и заявления Европейского союза о "зеленых проектах" при всей их помпезности за эти годы показали малую эффективность и дороговизну. Те же "ветряки", солнечные батареи, теплонасосы возможны лишь в качестве единичной, а не масштабной альтернативы.

Уже несколько лет Кыргызстан с Россией прорабатывают вопрос строительства нескольких мини-АЭС, чтобы решить вопрос дефицита электроэнергии и обеспечить постоянную генерацию, которая не зависит от работы гидроэлектростанции. Но каких-либо серьезных проектов до сих пор нет.

Политизация вопроса и разумные реалии

Подливают масла в огонь местные представители НПО, которые сразу же пытаются вывести этот приоритетный для республики вопрос в политическую плоскость, заигрывая на теме сотрудничества с Россией и сейсмоповестке. Однако тематика после заявлений казахской стороны потеряла свою актуальность. Новая казахская АЭС возводится практически на границе с нашим государством. То есть подстелить соломки при худшем экораскладе нам не получится. Хотя и вряд ли придется. Как показывает практика и новые современные технологии, "зеленое" будущее вовсе не за "ветряками" и солнцем, а как раз за атомной энергетикой. Она не только помогает, в отличие от тех же ТЭС, бороться с главной проблемой нашей страны – смогом, но и практически сводит к минимуму результаты отработки от расщепления урана. А ее сейсмоустойчивость показала неплохие результаты в более подверженных землетрясениям странах. К тому же похожие климатические условия того же Казахстана показывают весомые плюсы для КР в плане собственного возведения АЭС.

На фоне заявлений Минэнерго о тяжелой зиме, уменьшении воды в главном водохранилище, питающем энергетику КР, росте темпов производства и объемов строительства, единственным источником постоянной генерации, не зависящей от климатических особенностей, как это происходит с ветровыми и солнечными электростанциями, могут быть только АЭС. И чтобы не утверждали противники их строительства, подобные станции нам необходимы. Если, конечно, стране электроэнергия нужна как воздух.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451537
Теги:
отключение электроэнергии, Россия, энергетика, Кыргызстан, аэс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  