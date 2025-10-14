АЭС - как альтернатива дефициту электроэнергии в Кыргызстане

Недавно глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в Жамбылском районе Алматинской области будет построена третья атомная электростанция. В планах и строительство четвертой АЭС на базе малых модульных реакторов на побережье Каспийского моря.

Подобный интерес к мирному атому в РК неслучаен. Как и в Кыргызстане, у соседей в последние маловодные годы наметился существенный энергокризис. Пока в нашей республике пытаются латать дыры гидроэнергетикой, споря с соседями из-за воды и получая многомиллионные кредиты, в РК и в РУЗ делают ставку на атомную энергетику.

Режим маловодья и таяния ледников

Подобные здравые инициативы по усилению энергопотенциала Кыргызстана неоднократно высказывали и отечественные эксперты. Они отмечали, что надо взять на себя ответственность и самостоятельно кабмину принять решение о строительстве АЭС, либо провести референдум.

"Кыргызстан и Таджикистан находятся в верховьях рек. Но что будет, если ледники растают, а наши реки начнут мелеть? Тревожно даже это представить. В этом смысле мы отлично понимаем руководителей Казахстана и Узбекистана, которые приняли такое дальновидное решение, потому что они видят развитие атомной энергетики в перспективе развития своих стран", - подчеркивали они.

Согласно прогнозам климатологов, новое исследование Института науки и технологии Австрии (ISTA) показало, что даже самые устойчивые ледники, долгое время считавшиеся стабильными, в последние годы стремительно тают. Результаты свидетельствуют: критический рубеж был пройден в 2018 году, когда уменьшение снежного покрова и дефицит осадков начали необратимо изменять баланс массы ледника.

Преодоление "точки невозврата" означает переход в режим ускоренного таяния: лёд начинает компенсировать нехватку талой воды, но делает это за счёт собственного разрушения. Ситуация усугубляется тем, что в Центральной Азии наступил период маловодья, из-за этого снижается уровень водохранилищ, что ведет к снижению выработки электроэнергии. А значит, ставка на гидроэнергетику в ближайшие годы может оказаться несостоятельной. В пользу этого факта говорят и нынешние скудные объемы Токтогульского водохранилища. Как уже отметили в Минэнерго, его наполненность перед предстоящим ОЗП в разы ниже уровня прошлых лет. Как итог, государству не только придется пополнять зимой дефицит электроэнергии дорогостоящим импортом, но и значительно экономить на простых абонентах, вызывая резонное недовольство у населения.

Пока соседи строят, мы рассуждаем

Системный аналитик Бактыбек Саипбаев отмечал, что Кыргызстан находится в ситуации, как в басне Крылова "Лебедь, рак и щука". Когда в Монголии, Казахстане, Узбекистане решаются вопросы строительства АЭС, в КР нет никакой конкретики.

"Нашим братьям казахам и узбекам окончательно стало ясно, что без атомной генерации электроэнергии им не обойтись. Мы видим нарастающее с каждым годом маловодье, что связано с изменением мирового климата. И не важно, виноват ли в этом человек, или это тренды мировой климатологии, связанные с цикличностью более жарких периодов и периодов похолодания. На мой взгляд, пресловутый разговор о выбросах углеводородов и том, что климат изменяет человечество, это не более чем лукавство Запада, цель которого продавать их зеленые технологии. Нам же сейчас надо решить два важных вопроса – что делать с нехваткой воды и как обеспечить генерацию достаточного количества электроэнергии. Сейчас во всех республиках ЦА случаются сбои, и люди часами сидят без электроэнергии. Необходимо искать и дополнительные источники генерации", - подчеркивал Саипбаев.

Идеи и заявления Европейского союза о "зеленых проектах" при всей их помпезности за эти годы показали малую эффективность и дороговизну. Те же "ветряки", солнечные батареи, теплонасосы возможны лишь в качестве единичной, а не масштабной альтернативы.

Уже несколько лет Кыргызстан с Россией прорабатывают вопрос строительства нескольких мини-АЭС, чтобы решить вопрос дефицита электроэнергии и обеспечить постоянную генерацию, которая не зависит от работы гидроэлектростанции. Но каких-либо серьезных проектов до сих пор нет.

Политизация вопроса и разумные реалии

Подливают масла в огонь местные представители НПО, которые сразу же пытаются вывести этот приоритетный для республики вопрос в политическую плоскость, заигрывая на теме сотрудничества с Россией и сейсмоповестке. Однако тематика после заявлений казахской стороны потеряла свою актуальность. Новая казахская АЭС возводится практически на границе с нашим государством. То есть подстелить соломки при худшем экораскладе нам не получится. Хотя и вряд ли придется. Как показывает практика и новые современные технологии, "зеленое" будущее вовсе не за "ветряками" и солнцем, а как раз за атомной энергетикой. Она не только помогает, в отличие от тех же ТЭС, бороться с главной проблемой нашей страны – смогом, но и практически сводит к минимуму результаты отработки от расщепления урана. А ее сейсмоустойчивость показала неплохие результаты в более подверженных землетрясениям странах. К тому же похожие климатические условия того же Казахстана показывают весомые плюсы для КР в плане собственного возведения АЭС.

На фоне заявлений Минэнерго о тяжелой зиме, уменьшении воды в главном водохранилище, питающем энергетику КР, росте темпов производства и объемов строительства, единственным источником постоянной генерации, не зависящей от климатических особенностей, как это происходит с ветровыми и солнечными электростанциями, могут быть только АЭС. И чтобы не утверждали противники их строительства, подобные станции нам необходимы. Если, конечно, стране электроэнергия нужна как воздух.