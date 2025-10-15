Погода
Валентина Шевченко готовится к бою с Вэйли Чжан на UFC 322

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко завершает подготовку к поединку против китаянки Вэйли Чжан. Бой состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США) в рамках турнира UFC 322.

Как видно из опубликованных кадров в соцсетях, Шевченко активно тренируется, демонстрируя отличную физическую форму и мощную ударную технику.

В мае на турнире UFC 315 Валентина победила француженку Манон Фиоро единогласным решением судей. В свою очередь, Чжан в феврале на UFC 312 выиграла у американки Татьяны Суарес, нанеся ей первое поражение в карьере.

Поединок между Шевченко и Чжан считается одним из самых ожидаемых событий года в женском ММА.


