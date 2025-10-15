Кыргызстанцы завоевали медали на Кубке мира и чемпионате Азии

Сборная Кыргызстана завоевала ряд медалей на Кубке мира и чемпионате Азии по борьбе на поясах, прошедших с 7 по 12 октября в Новочебоксарске (Россия).
Под руководством тренера Тамчы Эсенбек уулу спортсмены показали высокий уровень подготовки. Судьями соревнований выступили Жениш Токтоназаров и Ражап Кенжебаев.
На Кубке мира кыргызстанцы заняли следующие места:
Дастан Нурбек уулу (57 кг) - бронза
Жанторо Калмырзаев (62 кг) - бронза
Искендер Чынысов (68 кг) - бронза
Нурдан Анарбеков (75 кг) - бронза
Нургелди Алтымышев (82 кг) - бронза
Нургелди Оторбаев (90 кг) - бронза
Бакай Абдиманап уулу (свыше 100 кг) - бронза
На чемпионате Азии кыргызстанцы завоевали:
Нурдан Анарбеков (75 кг) - золото
Нургелди Алтымышев (82 кг) - золото
Нургелди Оторбаев (90 кг) - золото
Шамшидин Израил уулу (100 кг) - золото
Бакай Абдиманап уулу (свыше 100 кг) - серебро
Дастан Нурбек уулу (57 кг) - бронза
Жанторо Калмырзаев (62 кг) - бронза
Искендер Чынысов (68 кг) - бронза
Кыргызские борцы продемонстрировали стабильность и высокий уровень мастерства, укрепив позиции Кыргызстана на международной арене борьбы на поясах.