Кыргызстанцы завоевали медали на Кубке мира и чемпионате Азии

Сборная Кыргызстана завоевала ряд медалей на Кубке мира и чемпионате Азии по борьбе на поясах, прошедших с 7 по 12 октября в Новочебоксарске (Россия).

Под руководством тренера Тамчы Эсенбек уулу спортсмены показали высокий уровень подготовки. Судьями соревнований выступили Жениш Токтоназаров и Ражап Кенжебаев.

На Кубке мира кыргызстанцы заняли следующие места:

Дастан Нурбек уулу (57 кг) - бронза

Жанторо Калмырзаев (62 кг) - бронза

Искендер Чынысов (68 кг) - бронза

Нурдан Анарбеков (75 кг) - бронза

Нургелди Алтымышев (82 кг) - бронза

Нургелди Оторбаев (90 кг) - бронза

Бакай Абдиманап уулу (свыше 100 кг) - бронза

На чемпионате Азии кыргызстанцы завоевали:

Нурдан Анарбеков (75 кг) - золото

Нургелди Алтымышев (82 кг) - золото

Нургелди Оторбаев (90 кг) - золото

Шамшидин Израил уулу (100 кг) - золото

Бакай Абдиманап уулу (свыше 100 кг) - серебро

Дастан Нурбек уулу (57 кг) - бронза

Жанторо Калмырзаев (62 кг) - бронза

Искендер Чынысов (68 кг) - бронза

Кыргызские борцы продемонстрировали стабильность и высокий уровень мастерства, укрепив позиции Кыргызстана на международной арене борьбы на поясах.