Юные борцы Кыргызстана награждены за успехи на чемпионате Азии

В Бишкеке прошла церемония награждения юных борцов Кыргызстана, победивших на чемпионате Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе среди спортсменов до 15 и 20 лет. Сертификаты призерам вручил Председатель Кабинета Министров КР Адылбек Касымалиев от имени Президента страны.

В мероприятии также приняли участие директор Государственного агентства по физической культуре и спорту Казыбек Молдаджиев и сами спортсмены.

Чемпионат Азии, который состоялся в июле в Бишкеке, собрал более 500 участников из 45 стран. Сборная Кыргызстана завоевала 30 медалей: 5 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых.

Обладатели медалей получили денежные премии: 150 000 сомов за золото, 100 000 сомов за серебро и 50 000 сомов за бронзу.

Адылбек Касымалиев отметил, что успехи молодых спортсменов демонстрируют силу воли, высокий уровень подготовки и любовь к Родине, а также подчеркнул значимость поддержки спорта и воспитания чемпионов международного уровня в Кыргызстане.