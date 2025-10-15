Подозреваемый в убийстве Айсулуу признался и в убийстве Камилы Дуйшебаевой

В МВД КР сообщили, что 41-летний Кумарбек А. в ходе допросов признался в убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой, а также в других преступлениях, совершённых ранее, включая убийство Камилы Дуйшебаевой в 2014 году.

По данным ведомства, первый зарегистрированный инцидент с участием подозреваемого связан с ограблением в 2006 году. Он также признался в убийстве неизвестной девушки в 2011 году и в покушении на убийство в 2015 году.

В отношении Камилы Дуйшебаевой подозреваемый сообщил, что через несколько дней после её смерти совершил ещё одно насильственное преступление. Он указал места, где ранее были обнаружены тела жертв.

Тело Камилы Дуйшебаевой было найдено в 2014 году на кладбище села Байтик. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения. До этого времени дело оставалось нераскрытым.

Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области была убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. Расследование продолжается.