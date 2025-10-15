Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 101.10 - 101.90

Подозреваемый в убийстве Айсулуу признался и в убийстве Камилы Дуйшебаевой

582  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В МВД КР сообщили, что 41-летний Кумарбек А. в ходе допросов признался в убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой, а также в других преступлениях, совершённых ранее, включая убийство Камилы Дуйшебаевой в 2014 году.

По данным ведомства, первый зарегистрированный инцидент с участием подозреваемого связан с ограблением в 2006 году. Он также признался в убийстве неизвестной девушки в 2011 году и в покушении на убийство в 2015 году.

В отношении Камилы Дуйшебаевой подозреваемый сообщил, что через несколько дней после её смерти совершил ещё одно насильственное преступление. Он указал места, где ранее были обнаружены тела жертв.

Тело Камилы Дуйшебаевой было найдено в 2014 году на кладбище села Байтик. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате удушения. До этого времени дело оставалось нераскрытым.

Напомним, в конце сентября в Иссык-Кульской области была убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451547
Теги:
МВД, убийство, Кыргызстан, Камила Дуйшебаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  