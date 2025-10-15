Погода
Кыргызстан получает 40 тонн семян пшеницы элитной репродукции для фермеров

В рамках постановления Кабинета Министров КР от 26 мая 2025 года №416-т, фермеры, получившие льготные кредиты под 3% от компании "Щёлково Агрохим" из России, получат 40 тонн высококачественных семян пшеницы суперэлитной и элитной репродукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Эти семена будут размножены в последующие годы и распределены среди местных сельхозпроизводителей для повышения урожайности.

Параллельно проводится тестирование и адаптация семян в специализированных агрохимических и лабораторных центрах, где отбираются сорта, наиболее подходящие к климатическим условиям Кыргызстана.

Инициатива направлена на развитие семеноводческой отрасли, создание конкурентоспособного аграрного производства и обеспечение фермеров качественным семенным материалом.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР продолжает реформы в сфере семеноводства и расширяет сотрудничество с международными партнёрами.


