В Казахстане прошел первый Международный ядерный эко-лагерь для молодежи ЦА

Молодёжь Центральной Азии объединилась на Международном ядерном эко-лагере "Энергия будущего", который прошёл в Казахстане. В нём приняли участие студенты и молодые специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран региона.

Проект реализуется в рамках инициативы Impact Team 2050 "Энергия атома для Центральной Азии", одобренной генеральным директором "Росатома". Автором проекта стала Диана Гамазова (Казахстан) - член Международного молодёжного совета Impact Team 2050. По её словам, задача лагеря - объединить молодёжь региона вокруг идеи мирного атома и показать, что ядерные технологии - это знания, наука и будущее, которое можно строить вместе.

В программе лагеря - лекции, встречи и дискуссии о том, как атомная энергия помогает решать задачи экологии, медицины и устойчивого развития. Молодые специалисты обсудили значение строительства АЭС в Казахстане и Узбекистане, вопросы безопасности и подготовки кадров.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков напомнил, что именно молодёжь создаёт будущее региона.

Председатель New Nuclear Watch Institute Бауржан Ибраев подчеркнул, что Центральная Азия имеет все ресурсы, чтобы стать центром энергетических инноваций.

Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев рассказал, что новая АЭС позволит снизить зависимость от природного газа и повысить эффективность энергосистемы.

А генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон отметила, что регион уже сегодня вносит вклад в глобальные усилия по развитию чистой энергетики.

Лагерь стал площадкой для диалога, где молодые лидеры Центральной Азии доказали: атом - это не символ прошлого, а инструмент знаний, сотрудничества и устойчивого будущего.

Справочно: Проект Дианы Гамазовой "Энергия атома для Центральной Азии" реализуется в рамках Международного молодёжного консультационного совета Impact Team 2050, созданного при генеральном директоре "Росатома". Проект представлен серией мероприятий, ориентированных на вовлечение молодежи в ядерную науку и технологии.