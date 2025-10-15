Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 101.10 - 101.90

В Казахстане прошел первый Международный ядерный эко-лагерь для молодежи ЦА

142  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодёжь Центральной Азии объединилась на Международном ядерном эко-лагере "Энергия будущего", который прошёл в Казахстане. В нём приняли участие студенты и молодые специалисты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран региона.

Проект реализуется в рамках инициативы Impact Team 2050 "Энергия атома для Центральной Азии", одобренной генеральным директором "Росатома". Автором проекта стала Диана Гамазова (Казахстан) - член Международного молодёжного совета Impact Team 2050. По её словам, задача лагеря - объединить молодёжь региона вокруг идеи мирного атома и показать, что ядерные технологии - это знания, наука и будущее, которое можно строить вместе.

В программе лагеря - лекции, встречи и дискуссии о том, как атомная энергия помогает решать задачи экологии, медицины и устойчивого развития. Молодые специалисты обсудили значение строительства АЭС в Казахстане и Узбекистане, вопросы безопасности и подготовки кадров.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков напомнил, что именно молодёжь создаёт будущее региона.

Председатель New Nuclear Watch Institute Бауржан Ибраев подчеркнул, что Центральная Азия имеет все ресурсы, чтобы стать центром энергетических инноваций.

Директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев рассказал, что новая АЭС позволит снизить зависимость от природного газа и повысить эффективность энергосистемы.

А генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон отметила, что регион уже сегодня вносит вклад в глобальные усилия по развитию чистой энергетики.

Лагерь стал площадкой для диалога, где молодые лидеры Центральной Азии доказали: атом - это не символ прошлого, а инструмент знаний, сотрудничества и устойчивого будущего.

Справочно: Проект Дианы Гамазовой "Энергия атома для Центральной Азии" реализуется в рамках Международного молодёжного консультационного совета Impact Team 2050, созданного при генеральном директоре "Росатома". Проект представлен серией мероприятий, ориентированных на вовлечение молодежи в ядерную науку и технологии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451550
Теги:
молодежь, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  