"Россия остается естественным союзником и надежным партнером для ЦА"

Интервью с заместителем Председателя Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Алишером Эрбаевым

На фоне усиления глобальной конкуренции в Центральной Азии Россия укрепляет свои позиции, предлагая странам региона стратегическое партнёрство, основанное на взаимном уважении, суверенитете и общей истории. О роли Москвы, новых форматах сотрудничества и будущем евразийской интеграции рассказывает депутат Жогорку Кенеша Алишер Эрбаев.

- Алишер Ташбаевич, саммит "Россия – Центральная Азия" стал одним из наиболее заметных событий года. Как вы оцениваете его значение на фоне растущей активности Китая, ЕС и США? Можно ли говорить, что Москва начала возвращать себе влияние в регионе?

- Саммит "Россия – Центральная Азия" - это не просто очередная встреча на высшем уровне. Это демонстрация того, что Россия сохраняет статус ключевого стратегического партнёра и естественного союзника для государств региона. Сегодня, когда Центральная Азия вновь оказалась в центре мирового внимания, Москва показывает твёрдую волю к сохранению и развитию партнёрства, выстраивая его на основе уважения, доверия и равноправия.

Важно отметить, что Россия предлагает не конкуренцию в геополитическом смысле, а альтернативу - модель сотрудничества, где приоритетом остаются суверенитет и национальные интересы стран региона. В отличие от некоторых западных игроков, Москва не навязывает политические условия, а строит диалог на базе исторически сложившихся связей, общих культурных традиций и многолетнего доверия.

Такой подход особенно заметен в рамках ОДКБ, где выстроена уникальная система взаимодействия, сочетающая общую безопасность с сохранением независимости стран-членов. Россия играет роль гаранта стабильности - и не только на бумаге. Совместные учения, обмен разведданными, координация действий в приграничных районах, в том числе в контексте угроз, исходящих из Афганистана, подтверждают её практическое участие в обеспечении мира и безопасности.

Проведение регулярных саммитов свидетельствует: Москва не теряет своих позиций, а наоборот - укрепляет их, предлагая странам Центральной Азии взвешенную и устойчивую стратегию взаимодействия. Это не "контрнаступление", как любят говорить западные аналитики, а последовательное развитие равноправного партнёрства. Россия остаётся естественным союзником, ориентированным не на краткосрочные выгоды, а на долгосрочную стабильность региона и многополярный баланс сил в мире.

- Китай и Евросоюз активно инвестируют в инфраструктуру и энергетику Центральной Азии, вкладывая десятки миллиардов долларов. Чем Россия может ответить, чтобы сохранить и укрепить экономическое присутствие?

- Россия обладает серьёзными и вполне реальными инструментами экономического влияния, которые формировались годами. Во-первых, уже сегодня уровень взаимного товарооборота превышает 45 миллиардов долларов, а совокупные инвестиции России в экономику стран региона оцениваются более чем в 20 миллиардов.

На территории Центральной Азии работают около 24 тысяч предприятий с российским участием. Это не временные проекты - это устоявшиеся партнёрства, предприятия промышленного, энергетического и финансового профиля. При этом Россия делает акцент на развитии расчётов в национальных валютах, что снижает зависимость от внешних финансовых центров и укрепляет внутреннюю устойчивость региональной экономики.

Во-вторых, транспортно-логистическая взаимосвязь. Россия остаётся важнейшим транзитным звеном, через которое проходят торговые потоки из Центральной Азии в Европу и Азию. Восточная ветка международного коридора "Север – Юг" - яркий пример такой интеграции. Этот маршрут связывает страны Центральной Азии с Россией, Ираном, Индией и другими рынками, открывая новые перспективы для экспорта и импорта.

Третьим направлением является технологическое и промышленное сотрудничество. Российские компании активно участвуют в проектах по модернизации энергетической инфраструктуры, добыче полезных ископаемых, строительстве гидроэлектростанций, внедрении цифровых технологий. Важнейшая роль здесь принадлежит Росатому, который предлагает странам региона участие в создании ядерного кластера для мирных целей.

Наконец, нельзя забывать о гуманитарном и образовательном измерении. Россия традиционно выступает не только как экономический партнёр, но и как культурный мост. Тысячи студентов из Центральной Азии получают образование в российских вузах, а русскоязычное пространство остаётся мощным объединяющим фактором. Всё это - тоже инвестиции, но в человеческий капитал, без которого невозможна настоящая интеграция.

В отличие от других крупных игроков, Россия делает ставку не на финансовое доминирование, а на качество взаимодействия и взаимную выгоду. Это и есть главный элемент устойчивости.

- Формат "Россия – Центральная Азия" объединяет страны с разным политическим курсом. Может ли он стать новой платформой, способной дополнить или даже усилить ОДКБ и ЕАЭС?

Да, этот формат уже сегодня становится гибким механизмом взаимодействия, который не противоречит существующим структурам, а расширяет их потенциал. Россия остаётся ключевым центром интеграции - через ОДКБ в сфере безопасности и через ЕАЭС в экономике. Но формат "Россия – Центральная Азия" даёт возможность вовлечь в диалог и те государства, которые пока не входят в эти объединения, - Узбекистан и Туркменистан.

Это очень важный аспект: он делает сотрудничество более инклюзивным, более региональным по духу. Узбекистан и Туркменистан обладают значительным экономическим и энергетическим потенциалом, и их участие усиливает общую позицию Центральной Азии на международной арене.

В рамках нового формата можно обсуждать не только вопросы торговли и инвестиций, но и транспорт, энергетику, водные ресурсы, климат, миграцию, гуманитарные проекты. Всё это создаёт более широкую и устойчивую систему взаимодействия, в которой каждая страна получает возможность высказать свои интересы и найти компромисс.

Кроме того, нельзя забывать, что ОДКБ и ЕАЭС развиваются не в изоляции, а в связке с Шанхайской организацией сотрудничества. В совокупности эти структуры формируют ядро Евразийской архитектуры безопасности и развития. Формат "Россия – Центральная Азия" - это как мост между ними, позволяющий выстроить более гибкую и жизнеспособную модель регионального партнёрства.

- И всё же, если подвести итог, в чём, на ваш взгляд, главный смысл российско-центральноазиатского партнёрства сегодня?

Главный смысл - в сохранении общей исторической и цивилизационной основы. Россия и Центральная Азия связаны не только экономикой или политикой, но и ценностями, менталитетом, многовековой историей добрососедства.

Сегодня, когда мир стремительно меняется, когда формируются новые центры силы и новые альянсы, особенно важно сохранять устойчивость и взаимопонимание. Россия предлагает именно такую модель - партнёрство без диктата, союз на основе равенства и доверия.

Это путь не в прошлое, а в будущее, где многополярный мир строится не на конфронтации, а на сотрудничестве. И в этом контексте Россия для Центральной Азии - не просто партнёр, а надежный друг, гарант стабильности и опора в сложные времена.