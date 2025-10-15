Погода
Глава кабмина КР открыл новый корпус Республиканской инфекционной больницы

- Нина Ничипорова
Благодаря частному благотворительному фонду "Ильшат" в столице запустили в эксплуатацию новый трехэтажный корпус инфекционной больницы. Здание полностью оснащено современным оборудованием и инвентарем и в скором времени примет первых маленьких пациентов.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить нашего Президента Садыра Жапарова, который поддержал нашу инициативу о строительстве центра. В 2023 году нам был выделен земельный участок, на котором возведено это здание. И низкий поклон вам, медицинским работникам, за то, как профессионально и самоотверженно вы боретесь за жизнь каждого пациента. Мне самому это пришлось увидеть и почувствовать. В 2020 году, в тяжелое время пандемии, я оказался вашим пациентом и благодаря только помощи Всевышнего и врачей я выздоровел. Когда я выписывался, сказал врачам, что еще вернусь сюда. Уже тогда у меня появилось желание помочь клинике. И вот сегодня мы открываем корпус для лечения детей с учетом всех пожеланий и медицинских требований и передаем больнице две новых машины скорой помощи", - сказал основатель и глава фонда "Ильшат" Анвар Мамедов.

По его словам, проект они разработали и осуществили вместе с главным врачом инфекционной больницы Гульжигитом Аалиевым.

В своём выступлении глава кабинета министров Адылбек Касымалиев, который принял участие в торжественной церемонии, отметил особую роль инфекционной службы в обеспечении эпидемиологической безопасности страны.

"Инфекционная больница - это один из главных щитов эпидемиологической безопасности и основной рубеж в предотвращении распространения заболеваний. Именно здесь своевременно изолируются пациенты, локализируются основные источники инфекции и предотвращается их распространение. Мы все убедились в значении этого учреждения во время пандемии COVID-19, когда больница принимала самых тяжёлых больных и координировала работу всей системы", - подчеркнул он.

"В новом корпусе больницы наши маленькие пациенты смогут получать медицинскую помощь в комфортных и безопасных условиях, соответствующих международным требованиям. Это событие имеет особое значение для всей системы здравоохранения страны", - добавил глава кабмина.

От имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Адылбек Касымалиев поздравил коллектив больницы с открытием нового корпуса и поблагодарил всех, кто внес вклад в реализацию проекта. А также подчеркнул, что государство придаёт особое значение развитию системы здравоохранения.

"Если ранее в стране ежегодно строилось около 600 объектов, то в 2025 году за счёт государственного бюджета возводится более 3 тысяч, 32 из них – это медицинские учреждения. За последние два года бюджет здравоохранения увеличен с 22 до 49 миллиардов сомов. Только на гемодиализ в 2025 году выделено 2,5 миллиарда сомов против 300 миллионов в 2022 году. К 2030 году финансирование медицины планируется довести до 130 миллиардов сомов", - отметил председатель кабинета министров.

Председатель кабмина подчеркнул, что системная работа в сфере медицины направлена на укрепление здоровья граждан, развитие человеческого капитала и устойчивое будущее страны. "Чем больше в стране здоровых людей, тем сильнее экономика и тем выше потенциал развития. Пусть наши дети растут здоровыми, а каждый гражданин Кыргызстана живёт в мире, согласии и благополучии", - заключил Адылбек Касымалиев.

- Новый корпус рассчитан на сто коек, в нем разместятся три отделения. На первом этаже предусмотрены боксированные палаты, что обеспечит полную изоляцию больных с особо опасными инфекциями. У нас не хватало боксированных палат, особенно во время пандемии. Палаты во всех отделениях одно-двух-трехместные. И что очень важно для инфекционных больниц - установлены системы вентиляции и фильтрации воздуха, чтобы инфекции не смешивались, чтобы избежать внутрибольничной инфекции. Созданы также комфортные условия и для работы медперсонала, - сказал главный врач клиники Гульжигит Аалиев.

Он добавил, что в новом корпусе есть цифровой рентгеноаппарат, который позволяет делать рентген прямо в палате и при необходимости сразу передавать снимки на консультацию специалистам, есть современные УЗИ аппараты.

"В больнице раньше ощущалась острая нехватка палат, особенно во время подъема сезонных инфекционных заболеваний. И эти сто коек внесут весомый вклад в оказание помощи больным детям. На этом мы не остановимся, - заверил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев. – Планируется строительство еще одного современного корпуса больницы. Уже одобрен проект с нашими партнерами из Республики Корея. И дальше будем находить проекты и организации, которые готовы бескорыстно помочь нашему здравоохранению, как фонд "Ильшат".

В самом конце торжественной церемонии глава фонда "Ильшат" Анвар Мамедов преподнес сюрприз врачам. Двум медицинским работникам, которые лечили его, и главному врачу больницы он вручил ключи от новеньких машин, а врачу, старейшему сотруднику службы, подарил сертификат на миллион сомов. Помимо этого фонд выделил пять миллионов сомов на поощрение всех медработников клиники. Что вызвало бурю восторга и слов благодарности.


