Транзит грузов через страны ЦА вырос на 70%

Новая геополитическая реальность подтолкнула страны Евразии к развитию регионального транспортного каркаса. Автомобильные и железные дороги, сопряжённые между собой удобными развязками, формируют сеть грузовых маршрутов, в которую интегрированы логистические центры, терминалы и сопутствующая инфраструктура.

Сейчас этот беспрецедентный по масштабам международный проект, где Центральная Азия занимает ключевое место, находится на начальном пути развития. При этом уже запушённые маршруты через ЦА демонстрируют значительный и устойчивый рост транзитного грузопотока между странами континента.

По данным аналитиков Евразийского банка развития, с 2020 по 2024 годы, объем товаров, прошедших через наш регион, увеличился на 70%. Как подчеркивают эксперты, это не разовый всплеск, а долгосрочная тенденция. При этом есть запрос на расширение пропускной способности транзитных путей для наращивания торговли, ускорения и удешевления международных перевозок.

Как подчеркивают в ЕАБР, проекты в транспортной сфере весьма капиталоемкие и требуют привлечения значительных инвестиций. "За последние 5 лет мы стали свидетелями двукратного роста внешней торговли стран Центральной Азии с Китаем. Одновременно на 70% выросли транзитные потоки. Но это лишь начало пути. Центральной Азии, которая дальше других регионов, не имеющих выхода к морю, удалена от мировых рынков, требуется качественная инфраструктура. По нашим оценкам, это почти $53 млрд до 2035 года. Немалую часть этих средств предстоит направить на транспортные проекты, развивающие направление Север – Юг. Это касается не только МТК "Север – Юг", но и Трансафганского коридора, открывающих новые горизонты для торговли со странами Залива и Южной Азией", – отмечает заместитель председателя правления - главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан занимает особое место среди проектов регионального развития. Он наиболее затратный из-за горного рельефа и необходимости использования сложных технологических решений, таких как возведение эстакад и прокладка тоннелей. Наша магистраль занимает первое место в десятке региональных по объему инвестиций - 4,7 миллиарда долларов.

Это затратно, но вложения безусловно себя окупят. В аналитике Евразийского банка развития отражены характерные для текущего момента данные по международному транзиту через ЦА:

по железным дорогам перевозится около 60% от всего объема транзитных грузов; 80% транзитных потоков проходят через Казахстан и Узбекистан; более 70% всего транзита приходится на направления между Китаем с одной стороны, и Россией, Турцией, Афганистаном и странами Европы - с другой.

Ключевым моментом является то, что магистраль через Кыргызстан свяжет разные части Евразии по кратчайшему расстоянию, это минимизация временных издержек и затрат. То есть маршрут однозначно будет востребован и расширит возможности логистики и сделает ее удобнее на наиболее важных направлениях международной торговли.

Заведующий научно-исследовательским центром ШОС Кыргызского национального университета Улугбек Ерешеев отмечает, что железная дорога, которая пройдет через нашу страну, создаст новые точки роста и стимулы развития в Центральной Азии. "Для региона этот проект очень важен с точки зрения экономики. Он позволит быстрее и дешевле перевозить грузы, что будет стимулировать торговлю и привлекать инвестиции. Кыргызстан из страны, не имеющей выхода к морю, превратится в важный транспортный узел, Узбекистан сможет быстро добираться до морских портов и рынков, а весь регион получит стимул для развития торговли внутри региона и улучшения инфраструктуры.

Железная дорога не просто соединит три страны, она объединит экономики стран Центральной Азии в мировую систему поставок, укрепит их независимость и откроет новую страницу в развитии региона. Этот проект может превратить Центральную Азию из отдаленного региона в главный транзитный узел Евразии", - говорит Улугбек Ерешеев.

Кыргызстан становится важной узловой точкой, одним из ключевых перекрёстков на новых логистических маршрутах, связывающих восток и запад, север и юг континента. Поэтому все большую значимость приобретает еще один железнодорожный маршрут Балыкчи – Кочкор - Кара-Кече - Макмал – Манас (Джалал-Абад). Номинально - это внутренняя ветка, но при этом она создаст не только транспортную связанность между регионами Кыргызстана, но и будет способствовать диверсификации международных грузовых потоков.

Подобных проектов, скрепляющих Евразийское пространство, сейчас реализуются десятки, они активно продвигаются в соседних государствах и сопрягаются между собой в единую сеть автомобильных и железных дорог. Создается разветвлённый транспортный каркас, опираясь на который можно значительно наращивать объёмы международной торговли. Это долгосрочный стимул для развития и устойчивого экономического роста.

