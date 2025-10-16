Погода
Баткенский фермер заработал за год 34 млн сомов на выращивании клубники

258  0
- Светлана Лаптева
Фермер из села Жаны-Жер Баткенского района арендует землю госфонда и выращивает клубнику интенсивным методом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В прошлом году доход фермера составил около 17 млн сомов, было экспортировано более 100 тонн продукции. В 2025 г показатели удвоились: доход достиг 34 млн сомов, а экспорт составил более 200 тонн клубники в Россию и Казахстан.

Основным фактором успеха стала работа в рамках программы 3+2, в ходе которой агроному анализировали состояние почвы и давали рекомендации по удобрению растений. Это позволило значительно повысить урожайность клубничных полей.

Кроме того, соседние фермеры также начали применять анализ почвы и методы удобрения на своих участках, добиваясь высоких результатов.

Данный опыт служит важным примером для развития сельского хозяйства в регионе и повышения экспортного потенциала страны.


URL: https://www.vb.kg/451561
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан, фермеры
