МПК вернул российским паралимпийцам право выступать под флагом и гимном. В Казахстане решение приветствуют как сигнал того, что спорт получает шанс освободиться от политики и вновь сосредоточиться на честном соперничестве.

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил российским спортсменам снова выступать под национальным флагом, с гимном и символикой. Для паралимпийского движения этот шаг стал важным поворотом: после почти десятилетия ограничений спорт получил шанс вновь стать свободным от политических условий. В Казахстане новость вызвала сдержанный, но преимущественно позитивный отклик. Карагандинские спортсмены и тренеры отреагировали на решение Международного паралимпийского комитета как на возможность укрепить престиж соревнований и сосредоточить внимание на главном - самих атлетах.

Вице-президент Карагандинской областной федерации паратенниса Дархан Тилемис признал, что эмоции в связи с решением остаются неоднозначными. "Разрешение … российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом мы восприняли с двойственными чувствами. … Спорт является символом мира, дружбы и единства", - сказал он. По его словам, важно, что теперь атлеты вновь смогут выходить под национальными символами, ведь именно это придаёт им чувство принадлежности и поддержки страны.

Схожее мнение выразил спортивный аналитик Виталий Несипбаев. "Это решение вызывает разные эмоции. … Для паралимпийского движения это сигнал, что спортсменам хотят дать больше свободы для участия", - отметил он. По его словам, возвращение символики не только усиливает мотивацию самих спортсменов, но и показывает, что спорт должен оставаться вне политических конфликтов.

История ограничений для российских паралимпийцев началась в 2016 году, когда национальный комитет был полностью отстранён от Игр в Рио-де-Жанейро. В Пхёнчхане в 2018-м они участвовали под нейтральным флагом, а в Токио-2021 выходили без гимна и национальной формы. Несмотря на это, сборная сумела завоевать 118 медалей, включая 36 золотых, и заняла четвёртое место в общекомандном зачёте. Для сравнения, Казахстан в тот год получил пять наград, одну из них золотую. Эти цифры показывают, что даже в условиях ограничений российская команда оставалась в числе мировых лидеров, а её полноценное возвращение заметно изменит расклад сил на будущих соревнованиях.

Для Казахстана это означает рост конкуренции. Российские паралимпийцы сильны в лёгкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге - дисциплинах, где выступают и казахстанские спортсмены. Усиление соперничества станет серьёзным вызовом, но вместе с тем - стимулом для развития. Тренеры отмечают: когда планка поднимается соседями, приходится работать активнее, внедрять новые методики подготовки, искать ресурсы. Это затрагивает не только спортсменов, но и всю систему: государство и спонсоры обращают больше внимания на паралимпийское движение.

В Караганде подчёркивают и социальный эффект. Паралимпийский спорт в Казахстане пока получает меньше внимания, чем олимпийский, но каждое громкое международное решение повышает его статус. Когда мировая повестка обсуждает возвращение национальных атрибутов, в обществе усиливается интерес к самим паралимпийцам. "Чем больше говорят о праве спортсменов выступать под своим флагом, тем заметнее становится вклад паралимпийцев в спорт, - отмечают тренеры. - Это помогает и в вопросах интеграции людей с инвалидностью, и в развитии равных возможностей".

Для болельщиков возвращение символики означает и возвращение эмоций: гимн, флаг и форма создают атмосферу праздника и придают Играм полноту. В Казахстане уверены, что этот фактор повысит зрелищность соревнований и укрепит их престиж.

Несмотря на то что часть стран может критически относиться к решению МПК, в спортивной среде оно рассматривается прежде всего как победа здравого смысла. Атлеты вновь получили возможность представлять свои страны в полном формате, а спорт показал, что способен постепенно очищаться от внешнего давления.

В Караганде считают, что этот шаг пойдёт на пользу всем участникам паралимпийского движения. Усиление конкуренции приведёт к росту уровня подготовки, а внимание к символике привлечёт новых зрителей и партнёров. В итоге выигрывают не только российские спортсмены, но и весь регион: престиж соревнований растёт, а спорт возвращает себе ту роль, которую и должен выполнять, - объединять людей.