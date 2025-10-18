Цюй Дунъюй: От недоедания страдает около 8,2 процента мирового населения

В этом году во Всемирный день продовольствия отмечается 80-я годовщина учреждения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мандат которой с момента ее создания заключается в избавлении человечества от нужды.

Сегодня от хронического недоедания страдает около 8,2 процента мирового населения. Для сравнения, в 1946 году, согласно первому Обзору мирового продовольственного положения, проведенному ФАО в первые месяцы ее существования, в районах, не обеспеченных достаточным количеством продовольствия, проживало примерно две трети населения планеты. Несмотря на то, что с тех пор численность населения увеличилась более чем втрое, в 2025 году в мире производится более чем достаточно калорий, чтобы накормить каждого.

И сегодня, отмечая этот день и размышляя о проблемах прошлого, настоящего и будущего, я вспоминаю один вывод из того давнего исследования: "Выбор стоит между движением вперед и движением назад".

ФАО и ее страны-члены добились многого: они искоренили вирус чумы крупного рогатого скота, создали "Кодекс Алиментариус" и стандарты безопасности пищевых продуктов, почти в три раза увеличили урожайность риса в мире после создания Международной комиссии по рису в конце

1940-х годов, заключили международные договоры о методах ведения рыболовства и генетических ресурсах, создали системы раннего предупреждения и мониторинга для снижения риска распространения вредителей и болезней растений и животных, создали и поддерживают функционирование Системы информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции для содействия торговле, а также разработали руководящие принципы правильного питания, направленные на борьбу не только с отставанием в росте, но и с избыточным весом – все более распространенным явлением в мире.

Когда в 2019 году начались нашествия пустынной саранчи, совпавшие с пиком пандемии COVID-19, был мобилизован 231 млн долл. США для смягчения последствий этого кризиса, что в конечном итоге позволило сэкономить 1,77 млрд долл. США и обеспечить продовольствием более 40 млн человек в 10 странах.

Заслуги в достижении таких успехов безусловно принадлежат нашим членам, которые неуклонно поддерживают идею о том, что свободный от голода мир будет лучше для всех – богатых и бедных, живущих на Севере и Юге. Эти и другие успехи показывают, чего возможно достичь, когда страны объединяют знания и ресурсы, когда есть политическая воля и налаживаются эффективные партнерские отношения.

Все более насущной задачей становится сохранение духа сотрудничества, существовавшего на протяжении последних 80 лет; мировые агропродовольственные системы сегодня взаимосвязаны как никогда: более чем пятая часть всех калорий потребляется не в стране производства. А угрозы для этих агропродовольственных систем, обусловленные климатическими потрясениями, вредителями и болезнями, экономическим спадом или последствиями конфликтов, не ведают границ и могут свести на нет многолетний прогресс в борьбе с голодом и неполноценным питанием. Распространение высокопатогенного гриппа птиц (более известного как птичий грипп), кукурузной лиственной совки и саранчи свидетельствует сегодня о том, что ни одна страна не может бороться с такими трансграничными угрозами, действуя в одиночку.

Мы должны сделать так, чтобы свыше миллиарда человек, занятых в агропродовольственных системах, которые обеспечивают нас продовольствием, были невосприимчивы к внешним воздействиям и могли выдерживать и преодолевать риски, с которыми они постоянно сталкиваются.

У нас есть технологии, проверенные финансовые механизмы, а также благоприятные меры политики, ноу-хау и возможности для скорейшего достижения цели искоренения голода. Обеспечение доступа к рынкам является ключевым фактором как для снижения степени неравенства, подрывающего невосприимчивость к внешним воздействиям, так и для обеспечения наличия продовольствия там, где оно необходимо. Полноценное участие в рыночных отношениях означает доступ к засухоустойчивым семенам, нормам устойчивого рыболовства и лесного хозяйства, согласованным фитосанитарным стандартам, цифровым технологиям, инновационным инструментам для управления ресурсами и системам раннего предупреждения.

У нас созданы условия для масштабирования и ускорения выполнения нашей задачи. Инициатива ФАО "Рука об руку" выявляет и определяет приоритетными возможности для инвестиций там, где нищета и голод наиболее распространены, а сельскохозяйственный потенциал наиболее высок. Инициатива ФАО "Одна страна – один приоритетный продукт" оказывает поддержку уникальным национальным сельскохозяйственным продуктам для создания устойчивых агропродовольственных систем и процветания сельских районов. В рамках программы сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего сотрудничества признается, что многие развивающиеся страны стали основными движущими силами международного развития и экономического регулирования, и оказывается содействие инвестиционной деятельности и партнерству. Инициатива "Цифровые деревни" направлена на то, чтобы позволить фермерам всего мира использовать цифровые технологии, расширить доступ к возможностям электронной торговли и сократить цифровой разрыв. А Глобальный альянс против голода и нищеты "Группы двадцати" объединяет страны и партнеров для мобилизации действий и инвестиций в целях искоренения голода и сокращения масштабов нищеты во всем мире. Эти, как и многие другие, инструменты дают хорошие результаты, если применять их эффективно и рационально, но еще лучше, когда они применяются последовательно и систематически.

Мы в ФАО реализуем эту концепцию в рамках четырех направлений улучшений: улучшение производства, чтобы фермеры могли производить больше, используя меньше ресурсов; улучшение качества питания, поскольку качество не менее важно, чем количество; улучшение состояния окружающей среды, чтобы сохранять здоровье экосистем и их многочисленные преимущества; и улучшение качества жизни для всех, чтобы сельские сообщества могли жить достойно и расширять свои возможности. Добиваясь улучшений по четыре направлениям, мы следуем принципу "никто не должен остаться без внимания".

Если мы не будем стремиться достичь этих целей, начнется регресс. Сегодня, 80 лет спустя, голод по-прежнему не искоренен, но ситуация может измениться. Руководствуясь общей целью, мы можем – и должны – двигаться вперед. Продолжая сотрудничать, мы сможем наконец добиться цели искоренения голода. Во имя будущего укрепления всеобщей продовольственной безопасности.

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюй