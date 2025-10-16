Погода
18 кыргызстанских спортсменов получат олимпийские стипендии до Игр-2028

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана (НОК КР) объявил имена спортсменов, которые будут получать олимпийские стипендии в рамках программы подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

В обновлённый список вошли 18 ведущих атлетов страны, представляющих 8 видов спорта. С сентября 2025 года по июль 2028 года они будут ежемесячно получать стипендию в размере 500 долларов США.

Церемония вручения сертификатов состоялась 14 октября в офисе НОК Кыргызстана в Бишкеке. В мероприятии приняли участие президент НОК КР, представители федераций, тренеры и сами спортсмены.

По словам руководства НОК, эта программа играет важную роль в развитии спорта высокого достижения в стране.

"Данная программа стипендий позволяет спортсменам сосредоточиться на тренировочном процессе, повысить уровень мастерства и успешно представлять Кыргызстан на Олимпийских играх", - говорится в официальном сообщении комитета.

Ранее аналогичные программы реализовывались перед прошлыми Олимпиадами:

перед Токио-2020 стипендии получили 10 спортсменов,

перед Парижем-2024 - 15 атлетов.

Увеличение числа участников программы отражает растущее внимание к развитию олимпийских видов спорта в Кыргызстане и поддержке перспективных спортсменов.

Список спортсменов - получателей олимпийских стипендий:

Борьба греко-римская:

Акжол Махмудов

Жоламан Шаршенбеков

Борьба вольная:

Эрназар Акматалиев

Бекзат Алмаз уулу

Айсулуу Тыныбекова

Мээрим Жуманазарова

Айпери Медет кызы

Кальмира Билимбекова

Бокс:

Ихтияр Нышонов

Мырзакир Кошалиев

Зарина Асанова

Плавание:

Денис Петрашов

Дзюдо:

Эрлан Шеров

Адина Кочконбаева

Гребля:

Родион Туйгунов

Пулевая стрельба:

Арууке Талантбекова

Стрельба из лука:

Асель Шарбекова

Лёгкая атлетика:

Айнуска Калил кызы

Программа олимпийских стипендий призвана обеспечить стабильную финансовую поддержку спортсменам, участвующим в международных квалификационных соревнованиях и тренировочных сборах на пути к Олимпиаде-2028.

В НОК выразили уверенность, что стипендиаты станут основой олимпийской сборной Кыргызстана и достойно представят страну в Лос-Анджелесе.


Олимпийские игры, Кыргызстан
