18 кыргызстанских спортсменов получат олимпийские стипендии до Игр-2028

Национальный олимпийский комитет Кыргызстана (НОК КР) объявил имена спортсменов, которые будут получать олимпийские стипендии в рамках программы подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (США).
В обновлённый список вошли 18 ведущих атлетов страны, представляющих 8 видов спорта. С сентября 2025 года по июль 2028 года они будут ежемесячно получать стипендию в размере 500 долларов США.
Церемония вручения сертификатов состоялась 14 октября в офисе НОК Кыргызстана в Бишкеке. В мероприятии приняли участие президент НОК КР, представители федераций, тренеры и сами спортсмены.
По словам руководства НОК, эта программа играет важную роль в развитии спорта высокого достижения в стране.
"Данная программа стипендий позволяет спортсменам сосредоточиться на тренировочном процессе, повысить уровень мастерства и успешно представлять Кыргызстан на Олимпийских играх", - говорится в официальном сообщении комитета.
Ранее аналогичные программы реализовывались перед прошлыми Олимпиадами:
перед Токио-2020 стипендии получили 10 спортсменов,
перед Парижем-2024 - 15 атлетов.
Увеличение числа участников программы отражает растущее внимание к развитию олимпийских видов спорта в Кыргызстане и поддержке перспективных спортсменов.
Список спортсменов - получателей олимпийских стипендий:
Борьба греко-римская:
Акжол Махмудов
Жоламан Шаршенбеков
Борьба вольная:
Эрназар Акматалиев
Бекзат Алмаз уулу
Айсулуу Тыныбекова
Мээрим Жуманазарова
Айпери Медет кызы
Кальмира Билимбекова
Бокс:
Ихтияр Нышонов
Мырзакир Кошалиев
Зарина Асанова
Плавание:
Денис Петрашов
Дзюдо:
Эрлан Шеров
Адина Кочконбаева
Гребля:
Родион Туйгунов
Пулевая стрельба:
Арууке Талантбекова
Стрельба из лука:
Асель Шарбекова
Лёгкая атлетика:
Айнуска Калил кызы
Программа олимпийских стипендий призвана обеспечить стабильную финансовую поддержку спортсменам, участвующим в международных квалификационных соревнованиях и тренировочных сборах на пути к Олимпиаде-2028.
В НОК выразили уверенность, что стипендиаты станут основой олимпийской сборной Кыргызстана и достойно представят страну в Лос-Анджелесе.