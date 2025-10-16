Погода
Саннех помог Гамбии разгромить Сейшелы 7:0 в отборе на ЧМ-2026

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Гамбии одержала крупную победу в заключительном туре отборочного раунда чемпионата мира 2026 года. Как сообщает Prosports.kz, команда защитника кантской "Абдыш-Аты" Мухаммеда Саннеха разгромила сборную Сейшельских островов со счётом 7:0.

Матч 10-го тура прошёл на поле соперника. Саннех вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок, надёжно действуя в обороне и помогая команде сохранить ворота "сухими".

Благодаря этому результату Гамбия завершила квалификационный цикл с уверенной победой и укрепила позиции в рейтинге ФИФА.

Из-за участия в матчах сборной Мухаммед Саннех пропустил встречу "Абдыш-Аты" против "Мурас Юнайтед" в чемпионате Кыргызстана. Без своего основного защитника кантовская команда уступила со счётом 0:3 и фактически выбыла из борьбы за медали Премьер-лиги.

Для 24-летнего футболиста этот матч стал одним из самых результативных в составе национальной сборной и подтвердил его стабильную форму на международной арене.


футбол
