"Кыргызнефтегаз" получил 2,6 млрд сомов прибыли по итогам 2024 года

Счётная палата Кыргызской Республики завершила аудит деятельности открытого акционерного общества "Кыргызнефтегаз" за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, проверка показала, что предприятие в целом работает в соответствии с требованиями законодательства, однако в бухгалтерском учёте и управлении выявлены отдельные нарушения и недочёты.

По итогам аудита установлены нарушения на сумму 18,1 млн сомов. В их числе неполное отражение дебиторской задолженности и амортизационных отчислений, а также случаи неполного выставления счетов-фактур иностранным партнёрам.

Несмотря на выявленные недочёты, деятельность компании признана стабильной и финансово устойчивой. Доходы предприятия за 2024 год составили 6,2 млрд сомов при выполнении плана на 98%, расходы - 3,5 млрд сомов, что позволило сэкономить 0,6 млрд сомов. Чистая прибыль достигла 2,6 млрд сомов, что на 31% выше запланированного показателя.

Производственные показатели также демонстрируют высокую эффективность. В 2024 году фактически добыто 177 тыс. тонн нефти (98,3% от плана) что на 3,8% меньше, чем годом ранее. При этом добыча природного газа составила 28,2 млн кубометров 112,9% к плану и на 3,1% больше, чем в 2023 году.

Счётная палата отметила, что ранее выданные рекомендации выполнены в полном объёме. Однако аудиторы подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления финансовой дисциплины и повышения точности бухгалтерского учёта.

Контрольно-счётный орган продолжит системные проверки, направленные на повышение прозрачности и эффективности деятельности государственных и муниципальных предприятий.