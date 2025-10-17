Жители "Ак-Ордо": Мы отстояли землю для народа благодаря президенту

Несколько лет жители новостроек "Ак-Ордо" боролись за то, чтобы сохранить землю под социальные объекты. Вопрос стоял остро, так как участки уходили с молотка по кусочкам, чиновники, по словам людей, не слышали их просьб, а тех, кто пытался отстаивать интересы сообщества, старались заставить замолчать.

"Несколько лет мы дрались с чиновниками бывшего тогда еще села Новопавловки, чтобы оставить для социальных построек несколько гектаров. Правдами и неправдами землю распродавали по клочкам. Нас заставляли молчать, затыкали рот, меня даже закрывали в РОВД. И куда бы мы ни обращались - нас не слышали. Становилось только хуже, пока мы не написали президенту Садыру Жапарову. Благодаря его решительным действиям нам удалось отстоять 18 гектаров. Сегодня у нас строится больница, открывается спортплощадка и сквер", - рассказал VB.KG квартальный 498 контура и председатель квартальных комитетов Супатай Жаманкулов.

Что открытие спортивно-оздоровительной площадки и футбольного поля стало настоящим праздником, было понятно еще до официального старта церемонии. Со всех сторон к пересечению улиц Юрия Гагарина и Эльмирбека Иманалиева стекались люди: мамочки с колясками, подростки на велосипедах, малыши, бегущие впереди родителей. Все спешили на долгожданное событие.

"Мы хотим поблагодарить сотрудников проекта "Аракет", финансируемого правительством Швейцарии и реализуемого консалтинговой группой GFA Consulting Group в партнерстве с общественным объединением "Ресурсный центр для пожилых людей", за их умение работать с людьми. Они провели большую работу: общались с жителями, изучали потребности семей. Это так кажется - раз, и появилась площадка. На самом деле теперь весь наш район понимает, почему важно сохранять социальные территории, строить больницы, высаживать скверы и оставлять место для детских игр. Нам повезло с такой командой и с тем, что у нас есть взаимопонимание и у народа, и у экспертов", - отметил представитель команды 484 контура жилмассива Данил Мукамбетов.

Торжественное открытие получилось теплым и душевным. Ребята из коллективов "Жаш-Толкун" и "Келечек" подготовили яркую творческую программу. С поздравлениями выступили представители мэрии Бишкека, Ленинской районной администрации и муниципального территориального управления №109. Посол Швейцарии не только сделал символический первый удар по мячу, но и отметил значимость инициативы, направленной на укрепление местных сообществ. Вместе с жителями он посадил первые десять платанов - начало будущего зеленого уголка.

Теперь около 20 тысяч жителей жилмассивов "Ак-Ордо-2", "Ак-Ордо-3" и "Ала-Тоо-3" получили доступ к современному месту для занятий спортом, отдыха и общения. Общий объем инвестиций в проект составил 12,6 миллиона сомов: из них 8,2 миллиона профинансировала Швейцария, а 4,4 миллиона - мэрия Бишкека.

Особое внимание в проекте "Аракет" уделяется вовлечению самих жителей. За последние 30 лет внутренние мигранты все чаще оседают на окраинах Бишкека и Оша, где доступ к государственным услугам ограничен из-за отсутствия регистрации и информации. В ответ на эти вызовы Швейцария в 2022 году запустила проект "Аракет", направленный на улучшение качества жизни в жилмассивах. Сегодня проект работает в 11 новостройках, семи в Бишкеке и четырех в Оше, охватывая более 120 тысяч человек. Инициатива помогает жителям лучше понимать свои права, получать доступ к госуслугам и участвовать в развитии инфраструктуры.

"Мы ищем тренера для ребят-футболистов, хотим, чтобы площадка стала местом занятости для детей и отдыха для взрослых. Нужно подумать, как сохранить ее в чистоте и порядке, возможно, нужен постоянный смотритель. Также приглашаем к сотрудничеству проекты, занимающиеся капельным орошением: нам нужна помощь в организации сквера и вертикального озеленения. С водой у нас есть сложности, но мы хотим, чтобы деревья выросли сильными и здоровыми. По закону парки должны быть в шаговой доступности в радиусе 500 метров. Наш парк и площадка - единственные в этой стороне. Я сам окончил Лесохозяйственный институт, и мы намерены создать у себя городские лесопосадки. Будем рады любой помощи", - говорит Супатай Жаманкулов.