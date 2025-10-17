Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

Жители "Ак-Ордо": Мы отстояли землю для народа благодаря президенту

268  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несколько лет жители новостроек "Ак-Ордо" боролись за то, чтобы сохранить землю под социальные объекты. Вопрос стоял остро, так как участки уходили с молотка по кусочкам, чиновники, по словам людей, не слышали их просьб, а тех, кто пытался отстаивать интересы сообщества, старались заставить замолчать.

"Несколько лет мы дрались с чиновниками бывшего тогда еще села Новопавловки, чтобы оставить для социальных построек несколько гектаров. Правдами и неправдами землю распродавали по клочкам. Нас заставляли молчать, затыкали рот, меня даже закрывали в РОВД. И куда бы мы ни обращались - нас не слышали. Становилось только хуже, пока мы не написали президенту Садыру Жапарову. Благодаря его решительным действиям нам удалось отстоять 18 гектаров. Сегодня у нас строится больница, открывается спортплощадка и сквер", - рассказал VB.KG квартальный 498 контура и председатель квартальных комитетов Супатай Жаманкулов.

Что открытие спортивно-оздоровительной площадки и футбольного поля стало настоящим праздником, было понятно еще до официального старта церемонии. Со всех сторон к пересечению улиц Юрия Гагарина и Эльмирбека Иманалиева стекались люди: мамочки с колясками, подростки на велосипедах, малыши, бегущие впереди родителей. Все спешили на долгожданное событие.

"Мы хотим поблагодарить сотрудников проекта "Аракет", финансируемого правительством Швейцарии и реализуемого консалтинговой группой GFA Consulting Group в партнерстве с общественным объединением "Ресурсный центр для пожилых людей", за их умение работать с людьми. Они провели большую работу: общались с жителями, изучали потребности семей. Это так кажется - раз, и появилась площадка. На самом деле теперь весь наш район понимает, почему важно сохранять социальные территории, строить больницы, высаживать скверы и оставлять место для детских игр. Нам повезло с такой командой и с тем, что у нас есть взаимопонимание и у народа, и у экспертов", - отметил представитель команды 484 контура жилмассива Данил Мукамбетов.

Торжественное открытие получилось теплым и душевным. Ребята из коллективов "Жаш-Толкун" и "Келечек" подготовили яркую творческую программу. С поздравлениями выступили представители мэрии Бишкека, Ленинской районной администрации и муниципального территориального управления №109. Посол Швейцарии не только сделал символический первый удар по мячу, но и отметил значимость инициативы, направленной на укрепление местных сообществ. Вместе с жителями он посадил первые десять платанов - начало будущего зеленого уголка.

Теперь около 20 тысяч жителей жилмассивов "Ак-Ордо-2", "Ак-Ордо-3" и "Ала-Тоо-3" получили доступ к современному месту для занятий спортом, отдыха и общения. Общий объем инвестиций в проект составил 12,6 миллиона сомов: из них 8,2 миллиона профинансировала Швейцария, а 4,4 миллиона - мэрия Бишкека.

Особое внимание в проекте "Аракет" уделяется вовлечению самих жителей. За последние 30 лет внутренние мигранты все чаще оседают на окраинах Бишкека и Оша, где доступ к государственным услугам ограничен из-за отсутствия регистрации и информации. В ответ на эти вызовы Швейцария в 2022 году запустила проект "Аракет", направленный на улучшение качества жизни в жилмассивах. Сегодня проект работает в 11 новостройках, семи в Бишкеке и четырех в Оше, охватывая более 120 тысяч человек. Инициатива помогает жителям лучше понимать свои права, получать доступ к госуслугам и участвовать в развитии инфраструктуры.

"Мы ищем тренера для ребят-футболистов, хотим, чтобы площадка стала местом занятости для детей и отдыха для взрослых. Нужно подумать, как сохранить ее в чистоте и порядке, возможно, нужен постоянный смотритель. Также приглашаем к сотрудничеству проекты, занимающиеся капельным орошением: нам нужна помощь в организации сквера и вертикального озеленения. С водой у нас есть сложности, но мы хотим, чтобы деревья выросли сильными и здоровыми. По закону парки должны быть в шаговой доступности в радиусе 500 метров. Наш парк и площадка - единственные в этой стороне. Я сам окончил Лесохозяйственный институт, и мы намерены создать у себя городские лесопосадки. Будем рады любой помощи", - говорит Супатай Жаманкулов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451575
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  