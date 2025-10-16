Погода
В Кара-Балте прошел чемпионат Кыргызстана по дуатлону

В минувшие выходные в Кара-Балте состоялся чемпионат Кыргызстана по дуатлону, сообщает Федерация триатлона КР. В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастных категорий - от детей до элитных участников и параспортсменов.

Основные результаты

Elite женщины:

1-е место - Крамаренко Анна (1:07:23)

2-е место - Чигакова Надежда (1:07:29)

Elite мужчины:

1-е место - Ханадеев Артем (0:57:09)

2-е место - Молдобаев Амир (0:59:01)

3-е место - Абдрахимов Темирлан (0:59:05)

Junior девушки:

1-е место - Блиндул Ангелина (1:04:30)

2-е место - Артыкходжаева Ралина (1:04:38)

3-е место - Марченко Екатерина (1:06:23)

Junior юноши:

1-е место - Саламатов Адамхан (0:58:31)

2-е место - Садыков Илим (0:58:46)

3-е место - Майрамбеков Данай (0:59:58)

Para мужчины:

1-е место - Жыргалбек уулу Жылдызбек (1:05:19)

2-е место - Токтомбаев Азат (1:07:28)

U-15 девушки:

1-е место - Чигакова Дарья (0:26:46)

2-е место - Мусаева Айбийке (0:26:58)

3-е место - Кокина Татьяна (0:27:08)

U-15 юноши:

1-е место - Веретенов Данил (0:25:55)

2-е место - Зарылбеков Наиль (0:25:57)

3-е место - Уваров Тимур (0:26:04)

Дети 7–12 лет:

Победители в категориях девочек и мальчиков 7–8, 9–10 и 11–12 лет показали высокие результаты и активно участвовали в гонках.

Чемпионат Кыргызстана по дуатлону собрал спортсменов всех возрастных категорий и стал важной площадкой для выявления новых талантов и подготовки атлетов к международным соревнованиям.


