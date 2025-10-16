В Кара-Балте прошел чемпионат Кыргызстана по дуатлону

В минувшие выходные в Кара-Балте состоялся чемпионат Кыргызстана по дуатлону, сообщает Федерация триатлона КР. В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастных категорий - от детей до элитных участников и параспортсменов.
Основные результаты
Elite женщины:
1-е место - Крамаренко Анна (1:07:23)
2-е место - Чигакова Надежда (1:07:29)
Elite мужчины:
1-е место - Ханадеев Артем (0:57:09)
2-е место - Молдобаев Амир (0:59:01)
3-е место - Абдрахимов Темирлан (0:59:05)
Junior девушки:
1-е место - Блиндул Ангелина (1:04:30)
2-е место - Артыкходжаева Ралина (1:04:38)
3-е место - Марченко Екатерина (1:06:23)
Junior юноши:
1-е место - Саламатов Адамхан (0:58:31)
2-е место - Садыков Илим (0:58:46)
3-е место - Майрамбеков Данай (0:59:58)
Para мужчины:
1-е место - Жыргалбек уулу Жылдызбек (1:05:19)
2-е место - Токтомбаев Азат (1:07:28)
U-15 девушки:
1-е место - Чигакова Дарья (0:26:46)
2-е место - Мусаева Айбийке (0:26:58)
3-е место - Кокина Татьяна (0:27:08)
U-15 юноши:
1-е место - Веретенов Данил (0:25:55)
2-е место - Зарылбеков Наиль (0:25:57)
3-е место - Уваров Тимур (0:26:04)
Дети 7–12 лет:
Победители в категориях девочек и мальчиков 7–8, 9–10 и 11–12 лет показали высокие результаты и активно участвовали в гонках.
Чемпионат Кыргызстана по дуатлону собрал спортсменов всех возрастных категорий и стал важной площадкой для выявления новых талантов и подготовки атлетов к международным соревнованиям.