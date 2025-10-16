В Бишкеке иностранца задержали за непристойное поведение в автобусе

В Бишкеке задержан иностранный гражданин за неподобающее поведение в общественном транспорте. Инцидент привлёк внимание после распространения видео в социальных сетях, где мужчина позволил себе непристойные действия в отношении девушки, гражданки иностранного государства.

Сотрудники ГУВД столицы оперативно установили личность нарушителя. Им оказался В.И., 1988 года рождения. Мужчину доставили в следственную службу районного управления.

В отношении иностранца составлен административный протокол по статье 126 ("Мелкое хулиганство") Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

Кроме того, за нарушение порядка пребывания в стране иностранный гражданин будет выдворен с территории Кыргызской Республики.

ГУВД Бишкека напомнило иностранным гражданам о необходимости соблюдать законы и уважать общественный порядок, культуру и традиции Кыргызстана. Нарушение законодательства влечёт ответственность, предусмотренную законом.