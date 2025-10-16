Погода
В Кыргызстане временно приостановят выдачу лицензий автошколам

Назгуль Абдыразакова
Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о введении временного запрета на лицензирование образовательной деятельности по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Документ подписал заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно постановлению, с 20 октября 2025 года по 31 декабря 2027 года в стране вводится мораторий на лицензирование автошкол. Исключение составляют случаи переоформления, выдачи дубликатов, приостановления, прекращения или аннулирования действующих лицензий.

Запрет не распространяется на государственные образовательные учреждения, которые смогут продолжить свою деятельность в обычном порядке.

Как отмечается, решение принято в целях повышения качества подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.

Контроль за исполнением постановления возложен на Отдел по контролю за исполнением решений Президента и Кабинета министров Администрации Президента КР.

Необходимые организационные меры примет Государственный центр регистрации транспортных средств и водителей при Администрации Президента.

Постановление вступит в силу 20 октября 2025 года после его официального опубликования.


