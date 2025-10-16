Погода
В Нарыне государству возвращён земельный участок пансионата "Маринка"

ГКНБ совместно с органами прокуратуры вернули в госсобственность земельный участок площадью 12 гектаров, принадлежавший пансионату "Маринка" бывшего Мин-Кушского завода "Оргтехника" (ныне ОАО "Оргтехника"). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Участок расположен в туристической зоне вдоль альтернативной автодороги "Север–Юг", между горной местностью и рекой Кокомерен.

Следствием установлено, что в октябре 1965 года данный участок, относившийся к государственному лесному фонду Жумгальского района, был временно отведён Мин-Кушскому заводу "Оргтехника" под строительство туристической базы с условием последующего возврата государству.

В советский период на этой территории функционировал пансионат для работников предприятия. После распада СССР инфраструктура была разрушена и распродана.

В 2008 году, несмотря на временный характер пользования, органы регистрации неправомерно оформили земельный участок в частную собственность ОАО "Оргтехника".

В результате следственно-оперативных мероприятий ГКНБ и прокуратуры участок возвращён государству и передан на баланс Мин-Кушского айылного аймака Жумгальского района.

Ранее ГКНБ также возвратил государству ряд объектов, принадлежавших ОАО "Оргтехника": пионерский лагерь "Дружба" (4,5 га), участок ТЭЦ села Мин-Куш (2,98 га), территорию завода с цехами и оборудованием общей площадью 18,48 га.


ГКНБ, земельный участок, Нарынская область
