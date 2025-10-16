Погода
Сын Кости Цзю Никита попал в ДТП и получил лёгкие травмы

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, Никита Цзю, пострадал в дорожно-транспортном происшествии в минувшие выходные. Об этом сообщает его промоутерская компания No Limit Boxing.

По словам представителя компании Тима Эшворта, на перекрестке в автомобиль, где находился 27-летний спортсмен, врезалась другая машина. Никита получил лёгкие травмы и находится на домашнем восстановлении в кругу семьи.

Ранее в 2025 году планировался его бой с австралийцем Майклом Зерафой. Решение о возвращении Цзю на ринг будет принято в ближайшие недели.

На профессиональном ринге Никита Цзю имеет 11 побед, включая 9 нокаутов, и пока не потерпел ни одного поражения. В последнем бою 20 августа 2025 года он победил Лулзима Исмаили из Македонии техническим нокаутом.


бокс
