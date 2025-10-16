"Абдыш-Ата" отправилась в Бутан для участия в Лиге Вызова АФК

Чемпион Кыргызстана по футболу, кантская "Абдыш-Ата", вылетела в Бутан для участия в групповом турнире Лиги Вызова АФК, сообщает пресс-служба клуба.
Команда сыграет в группе А с клубами "Алтын Асыр" (Туркменистан), "Аль-Шабаб" (Оман) и хозяевами турнира - "Паро" (Бутан). Матчи пройдут с 25 по 31 октября в Тхимпху. Победитель группы напрямую выйдет в плей-офф турнира.
Расписание матчей группы А:
Клуб нацелен на победу в группе и выход в плей-офф Лиги Вызова АФК, чтобы продолжить успешное выступление на международной арене.