"Абдыш-Ата" отправилась в Бутан для участия в Лиге Вызова АФК

Чемпион Кыргызстана по футболу, кантская "Абдыш-Ата", вылетела в Бутан для участия в групповом турнире Лиги Вызова АФК, сообщает пресс-служба клуба.

Команда сыграет в группе А с клубами "Алтын Асыр" (Туркменистан), "Аль-Шабаб" (Оман) и хозяевами турнира - "Паро" (Бутан). Матчи пройдут с 25 по 31 октября в Тхимпху. Победитель группы напрямую выйдет в плей-офф турнира.

Расписание матчей группы А:

  1. 25 октября: "Алтын Асыр" - "Абдыш-Ата" (15:00), "Аль-Шабаб" - "Паро" (18:00)
  2. 28 октября: "Абдыш-Ата" - "Аль-Шабаб" (15:00), "Паро" - "Алтын Асыр" (18:00)
  3. 31 октября: "Алтын Асыр" - "Аль-Шабаб" (15:00), "Паро" - "Абдыш-Ата" (18:00)

Клуб нацелен на победу в группе и выход в плей-офф Лиги Вызова АФК, чтобы продолжить успешное выступление на международной арене.


футбол, Кыргызстан
