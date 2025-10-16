Погода
Бишкек примет Всемирные Дельфийские игры

- Самуэль Деди Ирие
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и заместитель мэра Виктория Мозгачева встретились с директором Международного Дельфийского комитета Владимиром Понявиным, чтобы обсудить подготовку к проведению Всемирных Дельфийских игр в столице.

Айбек Джунушалиев отметил успешный опыт совместной работы и подчеркнул необходимость проведения игр на высоком уровне. Владимир Понявин поблагодарил за сотрудничество и обозначил ключевые направления подготовки к мероприятию.

На встрече также была представлена дорожная карта проведения Дельфийских игр до 2030 года.

В рамках празднования 25-летия Всемирных Дельфийских игр в конце ноября 2025 года запланирована международная конференция с отчётом о проделанной работе.

Кроме того, с 3 по 6 декабря 2025 года в Нью-Дели (Индия) пройдут первые Парапифийские игры, и рассматривается возможность участия молодежи Бишкека в этих соревнованиях.


Теги:
спорт, Бишкек
