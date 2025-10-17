Погода
Кыргызстанских танцоров приглашают на конкурс в Москве "Звезды танцпола"

- Светлана Лаптева
С 4 по 8 ноября 2025 года в Москве на площадке комплекса "Измайлово" пройдет Международный танцевальный конкурс "Звезды танцпола", который традиционно собирает лучшие коллективы России и ближнего зарубежья. Конкурс является крупнейшим танцевальным событием страны и направлен на развитие межкультурного обмена и создание творческого наследия.

Мероприятие проводится с 2015 года при поддержке депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Ростовской области и Санкт-Петербургского государственного института культуры. В конкурсе участвуют коллективы - победители и призеры танцевальных соревнований, прошедшие предварительный отбор. Жюри конкурса формируют специалисты всероссийского и международного уровня в области хореографии.

Организаторы приглашают к участию хореографические коллективы Кыргызской Республики. Участие лучших команд станет важным вкладом в укрепление культурного сотрудничества между нашими странами и привлечет внимание широкой аудитории.

Подробная информация и регистрация участников по телефону: +7-928-111-86-28, Виноградов Анатолий Геннадьевич, главный организатор конкурса.


Теги:
конкурс, танцы, Москва, Кыргызстан
