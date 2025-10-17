Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

Айна Молдохматова расскажет о становлении искусства в Кыргызстане

64  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Музеи изобразительного искусства имени Гапара Айтиева инициировал проведение лекции по истории искусства Кыргызской Республики. На этот раз 18-го октября в 14.00 вы сможете услышать лекцию "Семен Чуйков и становление искусства Кыргызстана в 30-е годы прошлого века".

Ценность лекций в том, что рассказывать об этом музей пригласил уникального лектора - члена Союза художников Кыргызстана, искусствоведа Айну Молдохматову. Она знает и любит искусство и умеет рассказывать о самом главном интересно.

- Истории об искусстве важны для всех, кто считает себя образованным человеком. И изучать, знакомиться с этой темой никогда не поздно. Искусство всегда воспитывает и делает человека лучше, светлее. Искусство Кыргызстана - часть нашей истории, и нам есть чем гордиться, а значит надо это знать, - говорит Айна Молдохматова.

В ходе лекции слушатели узнают об усилении идеологического контроля за развитием культурной жизни в Советском Союзе в 1930-е годы, о шагах, предпринятых в направлении подготовки творческих кадров и создания инфраструктуры искусства в Кыргызстане.

Особое внимание уделяется роли Семена Чуйкова в создании Союза художников, открытии художественного училища и организации первых выставок, участниками которых стали первые профессиональные художники - В. Образцов, Г. Айтиев, С. Акылбеков, а также скульпторы Л. Мессарош, Б. Уитц.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451590
Теги:
выставка, музей, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  