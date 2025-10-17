Айна Молдохматова расскажет о становлении искусства в Кыргызстане

Музеи изобразительного искусства имени Гапара Айтиева инициировал проведение лекции по истории искусства Кыргызской Республики. На этот раз 18-го октября в 14.00 вы сможете услышать лекцию "Семен Чуйков и становление искусства Кыргызстана в 30-е годы прошлого века".

Ценность лекций в том, что рассказывать об этом музей пригласил уникального лектора - члена Союза художников Кыргызстана, искусствоведа Айну Молдохматову. Она знает и любит искусство и умеет рассказывать о самом главном интересно.

- Истории об искусстве важны для всех, кто считает себя образованным человеком. И изучать, знакомиться с этой темой никогда не поздно. Искусство всегда воспитывает и делает человека лучше, светлее. Искусство Кыргызстана - часть нашей истории, и нам есть чем гордиться, а значит надо это знать, - говорит Айна Молдохматова.

В ходе лекции слушатели узнают об усилении идеологического контроля за развитием культурной жизни в Советском Союзе в 1930-е годы, о шагах, предпринятых в направлении подготовки творческих кадров и создания инфраструктуры искусства в Кыргызстане.

Особое внимание уделяется роли Семена Чуйкова в создании Союза художников, открытии художественного училища и организации первых выставок, участниками которых стали первые профессиональные художники - В. Образцов, Г. Айтиев, С. Акылбеков, а также скульпторы Л. Мессарош, Б. Уитц.