В Бишкеке откроется выставка к 100-летию музея Михаила Фрунзе

21 октября 2025 года в 11:00 часов в атриуме Мемориального дома-музея М. В. Фрунзе состоится торжественное открытие выставки, посвященной 100-летию первого музея в Кыргызстане - музея Михаила Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры КР.

Выставка под названием "От музея Фрунзе к музею кыргызской государственности" станет знаковым культурным событием, главная идея которого - осмысление пути от мемориального музея, посвященного имени выдающегося полководца, к музею, отражающему историю становления кыргызской государственности.

Экспозиция включает семь основных тематических разделов. Гости смогут проследить эволюцию музея: от первой скромной экспозиции 1927 года до превращения в научный центр в 1950-е и значимый идеологический институт советского времени, получивший в 1967 году новое монументальное здание.

Центральным акцентом выставки станет раздел, посвященный будущему музея - его трансформации в Музей кыргызской государственности. Разработчики новой концепции отмечают, что существующая экспозиция, не менявшаяся с 1967 года, морально устарела. Обновленный проект предлагает рассматривать личность Михаила Фрунзе в более широком контексте - через призму сложной и противоречивой истории становления Кыргызстана как государства.

Юбилейная выставка призвана не только сохранить память о Михаиле Фрунзе, но и стать современным культурным пространством, где формируется национальный исторический нарратив и укрепляется гражданская идентичность.

Вход свободный.