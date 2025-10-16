СЭС Минюста и АТЦ ГКНБ оснастили оборудованием для цифровой криминалистики

В Судебно-экспертной службе при Министерстве юстиции Кыргызской Республики состоялась торжественная передача нового оборудования, которое позволит вывести компьютерно-технические и фоноскопические экспертизы на современный уровень и повысить эффективность расследований в сфере противодействия терроризму.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу, председатель СЭС при МЮ КР Талантбек Кожонов, постоянный координатор ООН Антье Граве, глава отдела сотрудничества Представительства Европейского союза в Кыргызской Республике Ханс Фарнхаммер, заместитель директора Антитеррористического центра Государственного комитета национальной безопасности Адыл Кадыралиев, а так же руководитель проекта "Инструмент ЕС–ООН по борьбе с глобальными угрозами терроризма" Дмитрий Пономарев.

Оборудование и техническая поддержка была предоставлена проектом "Инструмент ЕС–ООН по борьбе с глобальными угрозами терроризма", финансируемым Европейским союзом и реализуемому Контртеррористическим управлением ООН.

"Благодаря постоянному совершенствованию методов исследований и внедрению новых технологий, Судебно-экспертная служба становится неотъемлемой частью научно-технического развития страны", – отметил первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу.

Новое оборудование и программное обеспечение помогут экспертам эффективно анализировать цифровые доказательства, ускорять расследования и повышать точность экспертных заключений.

Кроме того, Антитеррористический центр Государственного комитета национальной безопасности получил техническое оборудование для использования онлайн-платформы по защите критической инфраструктуры и уязвимых объектов, разработанной при поддержке Инструмента ЕС-ООН.

Поддержка Инструмента ЕС–ООН не ограничивается поставкой техники. Эксперты Судебно-экспертной службы и Антитеррористического центра также получили доступ к международным знаниям, обучающим программам и лучшим мировым практикам, что позволит вывести цифровую криминалистику и защиту критической инфраструктуры на качественно новый уровень.

Справочно: Компьютерно-техническая экспертиза (КТЭ) - это исследование компьютерной техники и цифровой информации для установления фактов и получения доказательств, а фоноскопическая экспертиза - это исследование звукозаписей и голоса для установления обстоятельств, идентификации говорящих и проверки подлинности записей. КТЭ изучает компьютерное оборудование, носители информации и ПО, тогда как фоноскопическая экспертиза анализирует аудио- и видеозаписи, включая их содержание, наличие монтажа и другие характеристики.