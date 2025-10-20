Лионель Месси представил собственный турнир для юниоров - Messi Cup

Футбольная легенда Лионель Месси официально анонсировал запуск собственного международного турнира - Messi Cup, который объединит лучшие академии мира и станет платформой для развития юных талантов.
По словам организаторов, турнир будет проходить ежегодно и соберет 8 клубов, которые направят свои команды возрастной категории до 16 лет (U16).
В первый розыгрыш войдут:
Inter Miami (США) - клуб, за который выступает сам Месси;
FC Barcelona (Испания) - родная команда аргентинца;
Chelsea и Manchester City (Англия);
Atlético Madrid (Испания);
Inter Milan (Италия);
River Plate (Аргентина);
Newell"s Old Boys (Аргентина) - клуб, где Месси начинал свою карьеру.
Место проведения и даты
Первый Messi Cup планируется провести летом 2026 года в Майами, где базируется академия Inter Miami. Матчи пройдут на полях академий клуба и спортивных аренах города.
Цель турнира
Как подчеркнул Месси, идея проекта - "дать возможность молодым футболистам из разных стран проявить себя на мировой арене и перенять опыт лучших школ мира".
Организаторы также сообщили, что Messi Cup будет включать не только футбольные поединки, но и образовательные программы - мастер-классы, лекции и тренировки с приглашенными звездами футбола.
Подробности и официальный календарь турнира будут представлены в начале 2026 года.