Лионель Месси представил собственный турнир для юниоров - Messi Cup

- Самуэль Деди Ирие
Футбольная легенда Лионель Месси официально анонсировал запуск собственного международного турнира - Messi Cup, который объединит лучшие академии мира и станет платформой для развития юных талантов.

По словам организаторов, турнир будет проходить ежегодно и соберет 8 клубов, которые направят свои команды возрастной категории до 16 лет (U16).

В первый розыгрыш войдут:

Inter Miami (США) - клуб, за который выступает сам Месси;

FC Barcelona (Испания) - родная команда аргентинца;

Chelsea и Manchester City (Англия);

Atlético Madrid (Испания);

Inter Milan (Италия);

River Plate (Аргентина);

Newell"s Old Boys (Аргентина) - клуб, где Месси начинал свою карьеру.

Место проведения и даты

Первый Messi Cup планируется провести летом 2026 года в Майами, где базируется академия Inter Miami. Матчи пройдут на полях академий клуба и спортивных аренах города.

Цель турнира

Как подчеркнул Месси, идея проекта - "дать возможность молодым футболистам из разных стран проявить себя на мировой арене и перенять опыт лучших школ мира".

Организаторы также сообщили, что Messi Cup будет включать не только футбольные поединки, но и образовательные программы - мастер-классы, лекции и тренировки с приглашенными звездами футбола.

Подробности и официальный календарь турнира будут представлены в начале 2026 года.


