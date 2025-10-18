Об информационном обеспечении вооруженных сил государств стран СНГ

В Бишкеке прошло заседание Координационного комитета по вопросам информационного обеспечения вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств.

В работе Координационного комитета, помимо делегации Министерства обороны Кыргызской Республики, приняли участие делегации оборонных ведомств Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Узбекистан, а также представителей Секретариата Совета министров обороны СНГ и Совета директоров Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Учитывая, что 2025 год в Содружестве Независимых Государств был объявлен годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом Мира и Единства в борьбе с нацизмом, участники Координационного комитета возложили венок к Вечному огню на Площади Победы г. Бишкека.

После официального фотографирования участников, под председательством начальника управления информационного обеспечения Министерства обороны Кыргызской Республики Алмазбека Сарбанова началось заседание Координационного комитета по вопросам информационного обеспечения вооруженных сил государств – участников Содружества!

В ходе своей работы члены Координационного комитета поделились опытом работы по освещению празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Представители Республики Беларусь проинформировали об итогах проведения тактико-специального учения "Военкор–2025" с представителями средств массовой информации, а представители оборонного ведомства России поделились опытом информационного освещения в средствах массовой информации боевой работы подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях.

Были рассмотрены вопросы организации международных творческих конкурсов в области информационного обеспечения, посвященных 35-летию развития военного сотрудничества в формате СНГ и национальных вооруженных сил, взаимодействия Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" с министерствами обороны государств – участников СНГ, а также были обсуждены процедурные вопросы Координационного комитета.

По окончании заседания был оформлен и подписан Протокол заседания Координационного комитета по вопросам информационного обеспечения вооруженных сил государств – участников Содружества Независимых Государств.

Помимо проведения совещания, участникам Координационного комитета была подготовлена широкая культурная программа с целью ознакомления с богатой и многовековой историей Кыргызстана и его народа.